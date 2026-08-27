भारत से 'रोटी-बेटी' और 'सीता-राम' वाले रिश्ते, NDTV अन्वीक्षा में बोले नेपाल के विदेश मंत्री

नेपाल के काठमांडू में NDTV के अन्वीक्षा के कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है. ‘एनडीटीवी अन्वीक्षा: आइडियाज अक्रॉस बॉर्डर्स' नाम की नई वैश्विक बातचीत की सीरीज के पहली एड‍िशन में नेपाल और भारत के साथ उसके रिश्तों पर फोकस किया गया. साथ ही देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और भविष्य पर भी नजर डाली गई. कार्यक्रम में बातचीत के दौरान नेपाल के व‍िदेश ने शिसिर खनल ने भारत और नेपाल के र‍िश्‍तों पर बात की. उन्‍होंने कहा क‍ि नेपाल और भारत के बीच संबंधों की बात हमेशा 'रोटी-बेटी' और 'सीता-राम' के संदर्भ में की जाती है.

इस कार्यक्रम में नेपाल की ओर से विदेश मंत्री शिशिर खनाल के अलावा वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वाग्ले, नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष गगन थापा और अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं पर्यटन संसदीय समिति की अध्यक्ष सुम्निमा उदास शामिल होंगी. नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे. इसके अलावा नेपाल की सत्ताधारी पार्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष रबी लामिछाने, कांग्रेस नेता, लेखक और पूर्व डिप्लोमेट डॉ. शशि थरूर, लेखक, इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. राम माधव, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉ. विनय सहस्रबुद्धे और बीजेपी के विदेश मामलों के प्रभारी डॉ. विजय चौथाईवाले भी शिरकत करने वाले हैं.



बता दें कि ‘अन्वीक्षा' नाम प्राचीन भारतीय परंपरा के शब्द ‘आन्वीक्षिकी' से लिया गया है. इसका मतलब है तर्क, सोच-विचार और जांच के जरिए किसी चीज को समझना. इस पहल का मकसद जानी-पहचानी बातों और कहानियों को एक बार फिर नए नजरिए से देखना है.



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