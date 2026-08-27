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दिल्ली प्रीमियर लीग में 'फर्जीवाड़ा'? बिना ऑक्शन मिला मौका, मैदान पर प्रदर्शन पर उठे सवाल... कौन हैं देव चौधरी

Who is Dev Chaudhary: देव चौधरी नाम के क्रिकेटर को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है. जिसके कारण दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट्स क्रिकेट एसोसिएशन जांच के घेरे में है

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दिल्ली प्रीमियर लीग में 'फर्जीवाड़ा'? बिना ऑक्शन मिला मौका, मैदान पर प्रदर्शन पर उठे सवाल... कौन हैं देव चौधरी
Controversy hits in DPL 2026: डीपीएल में मचा बवाल (What is the Dev Chaudhary controversy in DPL)

DPL controversy, Who is Dev Chaudhary: दिल्ली प्रीमियर लीग में 'फर्जीवाड़ा' का पता चला है जिसको लेकर बातें हो रही है. दरअसल, देव चौधरी नाम के क्रिकेटर को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है. जिसके कारण दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट्स क्रिकेट एसोसिएशन जांच के घेरे में है और अब DDCA, दिल्ली प्रीमियर के एक विवादित नियम की समीक्षा करेगा. यह कदम तब उठाया गया है जब क्रिकेटर देव चौधरी को 'नई दिल्ली टाइगर्स' की टीम में शामिल किए जाने के बाद स्थानीय क्रिकेट संस्था के भीतर भ्रष्टाचार और बदनामी के आरोप लगे हैं. 

दरअसल, जिस खिलाड़ी की बात हो रही है, उसने ओपनर के तौर पर 2 मैच खेले, उसने 'साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स' के खिलाफ 2 गेंदों पर 0 रन और 'वेस्ट दिल्ली लायंस' के खिलाफ 24 गेंदों पर 16 रन बनाए. 'वेस्ट दिल्ली लायंस' के खिलाफ खेली गई उसकी पारी ने कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि बैटर का बैटिंग स्टांस अजीब था और वह एक भी जोरदार शॉट नहीं खेल पा रहे थे. पावरप्ले में स्पिनर के खिलाफ लगातार 5 डॉट बॉल खेलने की वजह से खिलाड़ी, कोच और अधिकारी दबी जबान में यह सवाल उठाने लगे कि आखिर देव 'प्लेइंग इलेवन' का हिस्सा कैसे बने.

DPL के नियम पर सवाल

इस सीजन में DPL के 'टूर्नामेंट नियमों' के तहत सभी 8 फ्रेंचाइजी को नीलामी के बाहर अपनी पसंद के 3 खिलाड़ी चुनने की इजाजत दी गई थी, जिसके लिए कम से कम DDCA लीग में 5 मैच खेलने की शर्त थी. लेकिन DDCA की एपेक्स काउंसिल के कई सदस्यों ने इस नियम का समर्थन नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे काफी भ्रष्टाचार हो सकता है.रिपोर्ट में ये भी बातें सामने आ रही है कि एपेक्स काउंसिल के चार सदस्यों..वकील श्याम शर्मा और सीनियर सदस्य मंजीत सिंह, हरीश सिंगला और शिखा कुमार ने इस नए नियम का विरोध किया था. उन्हें डर था कि इससे ऐसे खिलाड़ियों को भी खेलने का मौका मिल सकता है जो इसके लायक नहीं हैं. फिर भी, कुछ प्रभावशाली अधिकारियों के कहने पर यह नियम पास कर दिया गया था. 

कौन है देव चौधरी

देव चौधरी के क्रिकेट करियर के बारे में बस इतना ही पता है कि उन्हें एक बार दिल्ली U-19 ट्रायल्स के लिए बुलाया गया था, जिसमें सैकड़ों दूसरे खिलाड़ी भी शामिल थे. DPL के लिए क्वालिफ़ाई करने के लिए उन्होंने जिस क्लब से DDCA लीग मैच खेले, वह 'स्पोर्टिंग क्लब' है. इसी क्लब से भारत के तेज़ गेंदबाज प्रिंस यादव भी खेल चुके हैं. बता दें कि देव चौधरी का किसी सीनियर लेवल कोई अनुभव नहीं है. 2021 के DDCA ट्रायल डॉक्यूमेंट में उन्हें अंडर-19 स्तर पर एक ऑलराउंडर के तौर पर दिखाया गया है, जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग और राइट-आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं.

खुद पर लगे आरोपों पर देव चौधरी ने भी कमेंट किया है. उन्होंने ‘अनफिल्टर्ड क्रिकेट लौंडा' यूट्यूब चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि "उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं. वह शुरू से ही इसी तरह से बैट पकड़ते आए हैं. और उनका यह तरीका हमेशा कारगर रहा है".

गलत इस्तेमाल और भ्रष्टाचार के आरोप से डीपीएल में मचा बवाल

एपेक्स काउंसिल के सदस्य और जाने-माने वकील श्याम शर्मा ने PTI से बातचीत में यह आरोप लगाया, उन्होंने कहा, "यह बहुत शर्मनाक बात है. मैंने ही सबसे पहले इस नियम के खिलाफ आवाज उठाई थी. उन्होंने एक नियम बनाया था कि बिना नीलामी के DPL में जगह पाने के लिए DDCA लीग के पांच मैच खेलना ही काफी होगा. मैंने फोरम पर पूछा था कि अगर कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है और फिर भी उसे चुन लिया जाता है, तो क्या होगा? देव चौधरी का मामला तो सामने आ गया है, लेकिन ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो सिफारिश के दम पर टीमों में आए हैं."

(PTI के इनपुट के साथ)

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