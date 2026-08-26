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40 minutes ago

Nepal Flash Floods LIVE Updates: नेपाल में बुधवार, 26 अगस्त को अचानक आए जबरदस्त बाढ़ के कारण हजारों लोग लापता हो गए हैं. कम से कम 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है. इस बाढ़ ने तिब्बत की सीमा से लगे इलाके में कई गांवों और प्रोजेक्ट साइट्स को बहा दिया. बाढ़ का पानी सुबह करीब 9 बजे (स्थानीय समय) भोटे कोशी नदी में तेजी से बढ़ा. बताया जा रहा है कि यह पानी तिब्बत की तरफ से आया था. नेपाल सेना ने एक बयान में कहा कि पानी के अचानक बढ़ने से रसुवा जिले के तिमुरे और आस-पास के स्याफ्रुबेसी इलाके में भारी तबाही हुई, जिसमें गाड़ियां, सामान और अन्य संपत्तियां बह गईं. प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि इस विनाशकारी बाढ़ को देखते हुए बचाव और राहत कार्यों को तेज करने के लिए रसुवा और आस-पास के इलाकों में नेपाल सेना, आर्म्ड पुलिस फोर्स और नेपाल पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है.

Nepal Flash Floods LIVE: Follow Latest Rescue, Relief and Weather Updates

Aug 26, 2026 14:48 (IST)
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Nepal Flash Floods LIVE: नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने जताया दुख

नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने X पर पोस्ट करके दुख जताया है. उन्होंने लिखा कि, "रसुवा और नुवाकोट से होकर बहने वाली भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से जान-माल के नुकसान की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है. संकट की इस घड़ी में, मैं सरकार, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, सुरक्षा बलों समेत सभी एजेंसियों और आम जनता से बचाव और राहत कार्यों को तेज करने की अपील करता हूं."

Aug 26, 2026 14:41 (IST)
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Nepal Flash Floods LIVE: नेपाल में हजारों लापता, सेना के 41 जवान भी नहीं मिल रहे

स्थानीय लोगों के अनुसार, नेपाल के चार जिलों में नदी के किनारे रहने वाले हजारों लोग लापता बताए जा रहे हैं. नदियों के किनारे बड़ी बस्तियां और बाजार हैं और इन इलाकों में सरकारी दफ्तर, सुरक्षा एजेंसियां, जेल, स्कूल और अस्पताल भी स्थित हैं. इसके अलावा 41 सुरक्षाकर्मी लापता हो गए हैं. शुरुआती जानकारी के अनुसार, नेपाल पुलिस के 32 और आर्म्ड पुलिस फोर्स के नौ जवानों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है.

Aug 26, 2026 14:57 (IST)
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Nepal Flash Floods LIVE: नेपाल में सैलाब के बाद बिहार में अलर्ट

नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने X पर पोस्ट करके दुख जताया है. उन्होंने लिखा कि, "रसुवा और नुवाकोट से होकर बहने वाली भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से जान-माल के नुकसान की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है. संकट की इस घड़ी में, मैं सरकार, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, सुरक्षा बलों समेत सभी एजेंसियों और आम जनता से बचाव और राहत कार्यों को तेज करने की अपील करता हूं."

ANI की रिपोर्ट के अनुसार आपदा प्रबंधन विभाग के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नेपाल में गंडक नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में अचानक बाढ़ की स्थिति बनने और पानी के बहाव में अचानक तेजी आने की संभावना के कारण बिहार में विशेष सतर्कता बरती जा रही है. गंडक नदी के किनारे बसे जिलों में संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी तैयारियां की जा रही हैं. बयान में कहा गया है कि नेपाल के रसुवा, नुवाकोट, धाडिंग, गोरखा, लमजुंग और तनहुं जिलों (गंडक जलग्रहण क्षेत्र) और दोलखा तथा सिंधुपालचोक जिलों (कोसी जलग्रहण क्षेत्र) में अचानक बाढ़ का ज्यादा खतरा होने का अनुमान है.

आज मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक हुई. बैठक में संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी/पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए.

Aug 26, 2026 14:25 (IST)
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Nepal Flash Floods LIVE: नेपाल में कैसे आया जल बवंडर?

काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल के बाढ़ पूर्वानुमान विभाग ने बताया कि बाढ़ तिब्बत की तरफ से सीमा पार करके भोटेकोशी नदी में आई और बुधवार दोपहर तक धाडिंग जिले के गल्छी इलाके तक पहुंच गई. इस बाढ़ से रसुवा जिले में, खासकर नदी के किनारे बसे इलाकों में भारी नुकसान हुआ है. उत्तरगया ग्रामीण नगरपालिका की डिप्टी चेयरपर्सन चमेली गुरुंग ने बताया कि लगभग एक दर्जन बस्तियां प्रभावित हुई हैं, जिनमें स्याफ्रुबेसी, बेत्रावती, मैलुंग, सल्लेतार, शांतिबाज़ार, पैरेबेसी, खालती बस्ती, सोले, त्रिशूली और बत्तार शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: नेपाल में आया सैलाब सब बहा ले गया, पुल गिरा, हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के साथ कई घरों को बड़ा नुकसान, वीडियो वायरल

Aug 26, 2026 14:19 (IST)
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Nepal Flash Floods LIVE: तिब्बत के ग्यिरोंग में मडस्लाइड से भारी नुकसान हुआ है

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि बुधवार को तिब्बत के गिरोंग काउंटी में चीन और नेपाल के बीच मुख्य बॉर्डर क्रॉसिंग पर मडस्लाइड (कीचड़ और मलबे का खिसकना) होने से कई लोगों के मारे जाने या लापता होने की आशंका है. शिन्हुआ ने बताया, "26 अगस्त को सुबह लगभग 10:30 बजे, नेपाल की तरफ मडस्लाइड होने के कारण तिब्बत के शिगात्से शहर की गिरोंग काउंटी में गिरोंग पोर्ट पर कई लोग हताहत हुए और लापता हो गए."

Aug 26, 2026 14:16 (IST)
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Nepal Flash Floods LIVE: तिब्बत से आए सैलाब ने कैसे नेपाल में मचाई तबाही- VIDEO देखिए

Aug 26, 2026 14:12 (IST)
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Nepal Flash Floods LIVE: सेना के दो हेलीकॉप्टर तैनात

 

नेपाल सरकार ने खोज और बचाव कार्यों (सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन) के लिए सेना के दो हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं. प्रधानमंत्री बालेनद्र शाह ने बाढ़ और सरकार की प्रतिक्रिया पर चर्चा करने के लिए एक बैठक भी बुलाई है.

Aug 26, 2026 14:11 (IST)
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Nepal Flash Floods LIVE:  नेपाल में अचानक आई बाढ़ में 8 लोगों की मौत

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद कम से कम 8 शव बरामद किए गए हैं.

Aug 26, 2026 14:07 (IST)
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Nepal Flash Floods LIVE: नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद हाई अलर्ट जारी

नेपाल में रसुवा, नुवाकोट, धाडिंग, गोरखा और चितवन जिलों में नदी के किनारे बसे उन इलाकों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है, जहां बाढ़ का खतरा है. निचले इलाकों और नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे तुरंत सुरक्षित और ऊंची जगहों पर चले जाएं. अधिकारियों ने लोगों से पृथ्वी हाईवे और नदी के किनारे वाले दूसरे रास्तों पर बिना जरूरत यात्रा न करने को भी कहा है. बचाव और इमरजेंसी टीमें स्टैंडबाय पर हैं. जिला-स्तरीय आपदा प्रबंधन अधिकारी प्रभावित इलाकों में बचाव कार्यों का तालमेल बिठा रहे हैं और इमरजेंसी संसाधन जुटा रहे हैं.

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