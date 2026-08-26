नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने X पर पोस्ट करके दुख जताया है. उन्होंने लिखा कि, "रसुवा और नुवाकोट से होकर बहने वाली भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से जान-माल के नुकसान की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है. संकट की इस घड़ी में, मैं सरकार, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, सुरक्षा बलों समेत सभी एजेंसियों और आम जनता से बचाव और राहत कार्यों को तेज करने की अपील करता हूं."

ANI की रिपोर्ट के अनुसार आपदा प्रबंधन विभाग के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नेपाल में गंडक नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में अचानक बाढ़ की स्थिति बनने और पानी के बहाव में अचानक तेजी आने की संभावना के कारण बिहार में विशेष सतर्कता बरती जा रही है. गंडक नदी के किनारे बसे जिलों में संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी तैयारियां की जा रही हैं. बयान में कहा गया है कि नेपाल के रसुवा, नुवाकोट, धाडिंग, गोरखा, लमजुंग और तनहुं जिलों (गंडक जलग्रहण क्षेत्र) और दोलखा तथा सिंधुपालचोक जिलों (कोसी जलग्रहण क्षेत्र) में अचानक बाढ़ का ज्यादा खतरा होने का अनुमान है.

आज मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक हुई. बैठक में संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी/पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए.