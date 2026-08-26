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लड़का से लड़की बनी संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर के लिए आई खुशखबरी, ऑस्ट्रेलिया ने कम्युनिटी क्रिकेट खेलने की दी मंजूरी

Anaya Bangar News: अनाया बांगर का कहना है कि वह मार्च 2027 से ऑस्ट्रेलिया में एलीट महिला क्रिकेट खेलने के लिए योग्य हो जाएंगी, जिससे उनके लिए WBBL में खेलने का रास्ता खुल सकता है. उन्होंने इस घटनाक्रम को बेहद भावुक करने वाला बताया और अब उम्मीद है कि किसी फ्रेंचाइजी में मौका तलाशने से पहले वह अपनी फिटनेस और फॉर्म को फिर से बेहतर कर लेंगी.

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लड़का से लड़की बनी संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर के लिए आई खुशखबरी, ऑस्ट्रेलिया ने कम्युनिटी क्रिकेट खेलने की दी मंजूरी
Anaya Bangar News

Anaya Bangar : अनाया बांगर ने दावा किया है कि वह अब मार्च 2027 से ऑस्ट्रेलिया में एलीट महिला क्रिकेट खेलने के लिए योग्य हैं, जिससे उनके लिए 'विमेंस बिग बैश लीग' (WBBL) में खेलने का रास्ता खुल सकता है. यह घटनाक्रम बांगर के लिए प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की कोशिश में एक अहम कदम हो सकता है, उन्होंने अपनी जेंडर ट्रांजिशन  प्रक्रिया के बाद खेल से दूरी बना ली थी. मुंबई में पहले एज-ग्रुप क्रिकेट खेल चुकीं बांगर ने कहा कि खेल में वापसी की संभावना उनके लिए बहुत मायने रखती है. 'बॉम्बे टाइम्स' से बातचीत में उन्होंने इस घटनाक्रम को एक भावुक पल बताया, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनका क्रिकेट करियर शायद खत्म हो चुका है.

उन्होंने कहा कि,  "ये जानने के बाद कि मैं क्रिकेट खेल सकती हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है. एक समय ऐसा आया था, जब मुझे लगा कि मैं क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगी. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे एक और मौका दिया है." बता दें कि  अनाया, जो पहले लड़का थीं, इसी साल मार्च में सर्जरी कराकर लड़की बनी हैं.

दरअसल, उन्हें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की 'एलीट क्रिकेट में ट्रांसजेंडर और जेंडर डाइवर्स खिलाड़ियों को शामिल करने की पॉलिसी' के तहत मंजूरी मिली.इस फ़ैसले से उनके लिए विमेंस बिग बैश लीग (WBBL) में जगह बनाने का रास्ता खुल गया है, हालांकि उन्होंने साफ किया कि पात्रता का मतलब यह नहीं है कि उन्हें फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट मिल ही जाएगा.

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