बल्लेबाज को नहीं लगी हवा, प्रसिद्व कृष्णा की लहराती गेंद, चोटिल पंत की जगह डटे जुरेल ने बनाया शिकार

Dhruv Jurel Replace Rishabh Pant as Wicket Keeper: तीसरे दिन की शुरुआत में ही भारत को बड़ी सफलता मिल गई. प्रसिद्ध कृष्णा ने कामिल मिशारा को पवेलियन भेजकर श्रीलंका को जोरदार झटका दिया. प्रसिद्ध की शॉर्ट गेंद मिशारा के लिए काफी मुश्किल साबित हुई. गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ उनके शरीर की ओर आई और वह उसे सही तरीके से खेलने में नाकाम रहे जिसके बाद बचाव की कोशिश में बल्ले और ग्लव्स के पास लगी गेंद हवा में उछल गई, जहां चोटिल पंत की जगह विकेटकीपर की भूमिका निभा रहे ध्रुव जुरेल ने कोई गलती नहीं की और आसान कैच लपक लिया. मिशारा 25 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हुए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने भारत को दिन का पहला विकेट दिलाया.

इससे पहले भारत ने श्रीलंका के खिलाफ सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में जारी दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. बारिश से प्रभावित मुकाबले में टीम इंडिया ने पहली पारी 503/9 के स्कोर पर घोषित की और दिन की समाप्ति तक श्रीलंकाई टीम के 2 विकेट चटकाए. रविवार को टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 503/9 के स्कोर पर घोषित की. भारत ने 66 के स्कोर तक केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के रूप में दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे. केएल राहुल 33 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुए, जबकि जायसवाल ने 9 चौकों के साथ 45 रन बनाए.

यहां से देवदत्त पड्डिकल ने मोर्चा संभाला, उन्होंने कप्तान शुभमन गिल के साथ तीसरे विकेट के लिए 120 रन जोड़े. गिल ने 50 रन बनाए. उनकी इस पारी में 6 चौके शामिल रहे.

पंत पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे; उन्होंने 15 गेंदों का ही सामना किया था, इस बीच कलाई की चोट के कारण पहले दिन मैदान से वापस लौटना पड़ा. इसके बाद रवींद्र जडेजा (43) ने पड्डिकल के साथ 74 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. पड्डिकल 12 चौकों के साथ 117 रन बनाकर आउट हुए.

मुकाबले के दूसरे दिन (सोमवार) बारिश के चलते खेल बार-बार रुका. इस बीच पंत एक बार फिर बल्लेबाजी के लिए उतरे और ध्रुव जुरेल के साथ 112 रन जुटाए. पंत 8 बाउंड्री के साथ 63 रन बनाकर आउट हुए, जबकि जुरेल ने 11 बाउंड्री के साथ 115 रन की नाबाद पारी खेली.

श्रीलंका की तरफ से असिथा फर्नांडो ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि प्रभात जयसूर्या और केशरा नुवानथा ने 2-2 विकेट निकाले. इनके अलावा, लाहिरु कुमारा ने 1 विकेट चटकाया.

दिन की समाप्ति तक श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में 3 ओवरों का सामना किया और 2 विकेट गंवाकर सिर्फ 8 रन बनाए. प्रसिद्ध कृष्णा ने लाहिरु उडारा (1) को अपना शिकार बनाया, जिसके बाद मानव सुथार ने प्रभात जयसूर्या (2) को आउट किया. फिलहाल, श्रीलंकाई टीम भारत से 495 रन पीछे था.

