Virat Kohli 50th ODI Century: कोहली ने लगाया शतकों का 'अर्धशतक', यहां जानें 1 से लेकर 50 शतकों की पूरी लिस्ट

बता दें कि अपने वनडे करियर में कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8, बांग्लादेश के खिलाफ 5, इंग्लैंड के खिलाफ 3, न्यूजीलैंड के खिलाफ 6, पाकिस्तान के खिलाफ 3, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5, श्रीलंका के खिलाफ 10, वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 जिम्बाब्वे के खिलाफ एक शतक कोहली ने अपने वनडे करियर में लगाने में सफलता पाई है.

कोहली के 50 शतकों की पूरी लिस्ट

1. 107 vs श्रीलंका, 2009, कोलकाता, 24/12/2009

2. 102* vs बांग्लादेश,मीरपुर, 11/01/2010

3. 118 vs ऑस्ट्रेलिया, विशाखापत्तनम, 20/10/2010

4. 105 vs न्यूजीलैंड, गुवाहाटी, 28/11/2010

5.100* vs बांग्लादेश, मीरपुर, 19/02/2011

6.107 vs इंग्लैंड, कार्डिफ़, 16/09/2011

7.112 vs इंग्लैंड, दिल्ली, 17/11/2011

8.117 vs वेस्ट इंडीज, विशाखापत्तनम, 02/12/2011

9.133* vs श्रीलंका, होबार्ट, 28/02/2012

10. 108 vs श्रीलंका, मीरपुर, 13/03/2012

11. 183 vs पाकिस्तान, मीरपुर, 18/03/2012

12.106 vs श्रीलंका, हंबनटोटा, 21/07/2012

13. 128* vs श्रीलंका, कोलंबो, 31/07/2012

14. 102 vs वेस्ट इंडीज, एंटीगुआ, 5/07/2013

15. 115 vs जिम्बाब्वे, हरारे, 23/07/2013

16. 100* रन vsऑस्ट्रेलिया, जयपुर, 16/10/2013

17. 115* vs ऑस्ट्रेलिया, नागपुर, 30/10/2013

18. 123 vs न्यूजीलैंड, नेपियर, 22/01/2014

19. 136 vs बांग्लादेश, फतुल्लाह, 26/02/2014

20. 127 vs वेस्टइंडीज, धर्मशाला, 17/10/2014

21. 139* vs श्रीलंका, रांची, 16/11/2014

22. 107 vs पाकिस्तान, एडिलेड, 15/02/2015

23. 138 vs दक्षिण अफ्रीका, चेन्नई, 22/10/2015

24. 117 vs ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, 17/01/2016

25.106 vs ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, 20/01/2016

26. 154* vs न्यूजीलैंड, मोहाली, 26/10/2016

27. 122 vs इंग्लैंड, पुणे 15/01/2017

28. 111 vs वेस्टइंडीज, जमैका, 6/07/2017

29. 131 vs श्रीलंका, कोलंबो 31/08/2017

30. 110* vs श्रीलंका, कोलंबो 3/09/2017

31: 121 vs न्यूजीलैंड, वानखेड़े, 22/10/2017

32. 113 vs न्यूजीलैंड, 29/10/2017 को कानपुर

33. 112 vs दक्षिण अफ्रीका, डरबन, 1/02/2018

34. 160 vs दक्षिण अफ्रीका, केप टाउन, 7/02/201

35. 129* vs दक्षिण अफ्रीका, सेंचुरियन, 16/02/2018

36. 140 vs वेस्टइंडीज, ग्वालियर, 21/10/2018

37. 157 vs वेस्टइंडीज, विशाखापत्तनम, 24/10/2018

38. 107 vs वेस्टइंडीज, पुणे 29/10/2018

39. 104 vs ऑस्ट्रेलिया, 15/01/2019, एडिलेड

40. 116 vs ऑस्ट्रेलिया, नागपुर 5/03/2019

41. 123 vs ऑस्ट्रेलिया, 8/03/2019 रांची

42. 120 vs वेस्टइंडीज, 11/08/2019त पोर्ट ऑफ स्पेन

43. 114 vs वेस्टइंडीज, 14/08/2019, पोर्ट ऑफ स्पेन

44. 113 vs बांग्लादेश, चट्टोग्राम, 10/12/2022

45. 113 vs श्रीलंका, गुवाहाटी 10/01/2023

46. 166 vs श्रीलंका, तिरुवनंतपुरम, 15/01/2023

47. 122 vs पाकिस्तान, कोलंबो, 10/09/2023

48. 103* vsबांग्लादेश, पुणे, 19/10/2023 को

49. 101 vs दक्षिण अफ्रीका, कोलकाता, 5/11/2023

50. 117 vs न्यूजीलैंड, , मुंबई, 15/11/2023