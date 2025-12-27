'वो टीम सर्वश्रेष्ठ नहीं थी', दिग्गज एलिस्टेयर कुक ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट ड्रा कराने वाली भारतीय टीम को लेकर कह दी ये बात

Alastair Cook on IND vs ENG Test Series: दिग्गज बल्लेबाज एलिस्टेयर कुक ने कहा कि इस साल के शुरू में इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैच की श्रृंखला 2-2 से ड्रॉ कराने वाली शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम मजबूत नहीं थी. गिल की टेस्ट कप्तान के रूप में यह पहली श्रृंखला थी. उन्होंने इस श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन किया तथा चार शतक की मदद से 754 रन बनाए. कुक ने कहा कि भारतीय टीम के बहुत मजबूत नहीं होने के कारण ही इंग्लैंड यह श्रृंखला बराबर कराने में सफल रहा था.

कुक ने यहां इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच के दौरान कहा, ‘‘ इंग्लैंड का टीम प्रबंधन भारत के खिलाफ श्रृंखला के प्रदर्शन की बात कर रहा है. उसने भारत के खिलाफ श्रृंखला ड्रॉ कराई लेकिन यही भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका से अपनी घरेलू धरती पर बुरी तरह हार गई. इसलिए इंग्लैंड का दौरा करने वाली भारतीय टीम कोई सर्वश्रेष्ठ भारतीय टीम नहीं थी.''

इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले तीन टेस्ट मैच हारने के बाद एशेज हासिल करने की दौड़ से बाहर हो चुका है.

ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट मैच जीतने का इंग्लैंड का लंबा इंतजार समाप्त हो गया है. मेलबर्न में खेले गए एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे ही दिन 4 विकेट से हरा दिया. जीत इंग्लैंड के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के लिए बेहद अहम है. इंग्लैंड को जीत के लिए 175 रन का लक्ष्य मिला था.

इससे पहले जीत के लिए मिले 175 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरी इंग्लैंड को जैक क्रॉली और बेन डकेट ने 51 रन की मजबूत शुरुआत दी. डकेट 26 गेंद पर 34 रन बनाकर आउट हुए. क्रॉली ने 37 रन बनाए. दोनों ओपनरों के अलावा जैकब बेथेल ने 40 रन की पारी खेलकर सीरीज में टीम की पहली जीत को संभव बनाया. हैरी ब्रूक 18 और जेमी स्मिथ 3 रन बनाकर नाबाद रहे. इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाकर मैच जीता.

टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 152 रन बनाए थे. इंग्लैंड के लिए जोश टंग ने 5, गस एटकिंसन ने 2, और ब्रायडन कार्स और बेन स्टोक्स ने 1-1 विकेट लिए थे. मेलबर्न टेस्ट का नतीजा 142 ओवर में आ गया. इस दौरान 36 विकेट गिरे. 2011 जनवरी के बाद इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट जीत मिली है.