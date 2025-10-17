विज्ञापन
विशेष लिंक

विराट और रोहित 2027 वर्ल्ड कप तक खेलेंगे या नहीं ? NDTV वर्ल्ड समिट 2025 में अजीत अगरकर ने दिया जवाब

Ajit Agarkar react on Virat Kohli, Rohit Sharma On 2027 World Cup: NDTV वर्ल्ड समिट 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ता अजीत अगरकर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के फ्यूचर को लेकर जवाब दिया.

Read Time: 4 mins
Share
विराट और रोहित 2027 वर्ल्ड कप तक खेलेंगे या नहीं ? NDTV वर्ल्ड समिट 2025 में अजीत अगरकर ने दिया जवाब
Ajit Agarkar: NDTV वर्ल्ड समिट 2025 में अजीत अगरकर ने दिया जवाब
  • अजीत अगरकर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के 2027 वनडे विश्व कप में खेलने के भविष्य पर प्रतिक्रिया दी
  • उन्होंने कहा कि वर्तमान में दोनों खिलाड़ी भारत टीम के खिलाफ खेल रहे हैं और बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं
  • अगरकर ने बताया कि 2027 विश्व कप अभी काफी दूर है इसलिए भविष्य के लिए अभी कोई निश्चित निर्णय नहीं लिया गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Ajit Agarkar on Virat Kohli, Rohit Sharma On 2027 World Cup : भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, इसको लेकर सबके मन में सवाल है. दोनों दिग्गज टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास से चुके हैं और केवल वनडे फॉर्मेट में सक्रिय हैं. दोनों ने भारत के लिए आखिरी मुकाबला करीब सात महीने पहले खेला था. अजीत अगरकर की अगुवाई वाली भारतीय सेलेक्शन पैनल ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले रोहित की जगह शुभमन गिल को कप्तानी सौंपी है. गिल को कप्तानी देने के बाद से ही रोहित और कोहली के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं. रोहित-कोहली पहले भारत के लिए अगला वनडे वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन कई दिग्गजों की मानें तो दोनों की अब हर सीरीज में समीक्षा होगी और टीम में बने रहने के लिए उन्हें हर सीरीज में रन बनाने होंगे.  बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने एनडीटीवी से बात करते हुए इस मामले पर अपनी बात कही है. 

'अभी दो साल का समय है'

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में "अनसर्टेनिटी ऑफ चॉइस, इनेविटाबिलिटी ऑफ चेंज" सेशन में बोलते हुए अजीत अगरकर ने कहा कि अभी दो साल का समय है और आगे क्या परिस्थिति होगी यह देखा जाएगा. जब उनसे पूछा गया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को फैंस 2027 वर्ल्ड कप में देखना चाहेंगे तो इसका जवाब देते हुए अजीत अगरकर ने कहा,"देखिए वो इस समय स्क्वाड का हिस्सा हैं. जैसे मैंने कहा, वो लंबे समय से शानदार खिलाड़ी रहे हैं. लेकिन यह व्यक्तिगत खिलाड़ियों के बारे में बात करने का मंच नहीं है. क्योंकि आप टीम पर फोक्स करना चाहते हैं कि टीम हासिल कर सके. दो साल का समय है और हमें नहीं पता कि स्थिति क्या होगी. मैं कहा सकता हूं कि कोई युवा खिलाड़ी आ सकता है."

'ट्रायल पर नहीं है रोहित-कोहली'

कई भारतीय दिग्गजों ने यह कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई दौरे के बाद से रोहित और कोहली की हर सीरीज में समीक्षा होगी. इसको लेकर जब अजीत से सवाल पूछा गया कि 2027 वनडे वर्ल्ड की टीम में दोनों खिलाड़ी होंगे या नहीं यह अभी से 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक हर सीरीज में इन दोनों दिग्गजों के प्रदर्शन पर निर्भर होगा, इसको लेकर अजीत अगरकर ने कहा,"एक हा औसत 50 है और दूसरे का 50 के करीब है. हम उन्हें हर मैच में ट्रायल के लिए नहीं रखेंगे. लेकिन 2027 अभी दूर हैं. दोनों ही अब एक फॉर्मेट खेल रहे हैं. वो काफी लंबे समय बाद खेलेंगे. उन्होंने आखिरी मैच चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था और उसके सात महीने बाद खेल रहे हैं." 

अजीत अगरकर ने आगे कहा,"वो जब एक बार खेलना शुरू करेंगे. तब आप असेसमेंट करेंगे. वो ट्रायल पर नहीं हैं. उन्होंने वो सब हासिल किया है जो हासिल करना था, सिर्फ ट्रॉफी ही, नहीं रन भी हैं. ऐसा नहीं है कि वो इस सीरीज में रन नहीं मारेंगे तो 2027 वर्ल्ड कप में नहीं होंगे और अगर 300 रन मार लेते हैं तो वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होंगे. अभी काफी लंबा सफर तय करना है और देखना होगा कि टीम किस तरह से बनती है. हमारे पास जो बेहतर आइडिया होगा, हम उसके साथ जाएंगे."

यह भी पढ़ें: आसान नहीं थी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की रेस, अहमदाबाद ने कैसे मारी बाज़ी! जानें पूरी टाइमलाइन

यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया में भी होने लगे रोहित-कोहली की विदाई के चर्चे, क्रिकेटर्स आ गए आमने-सामने

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ajit Agarkar, NDTVWorldSummit2025News, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now