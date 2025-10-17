NDTV World summit: अनस्टॉपेबल भारत से लेकर पेट्रोल-डीजल सब्सिडी तक... जानें पीएम मोदी की 10 सबसे बड़ी बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को NDTV World summit को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने इकोनमी से लेकर आत्मनिर्भर भारत, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर, माओवादियों से लेकर अर्बन नक्सल, सरकारीकरण से लेकर लोकतंत्रीकरण तक पर अपने विचार रखे. पीएम मोदी ने इस मौके पर कांग्रेस को गरीबी हटाओ नारे को लेकर घेरा तो सब्सिडी बचाने के लिए पेट्रोल पंप बंद करने की तैयारी जैसे खुलासे भी किए. आइए बताते हैं एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में पीएम मोदी के 10 सबसे बड़े कोट-

NDTV ने अपने सेशन की थीम बहुत अच्छी रखी है- अनस्टॉपेबल भारत. वाकई आज भारत रुकने के मूड में भी नहीं है. हम न रुकेंगे और न थमेंगे. अब भारत आतंकी हमलों के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके, ऑपरेशन सिंदूर करके मुंहतोड़ जवाब देता है. भारत ने हर आशंका और चुनौती को पस्त किया है... आज चिप से लेकर शिप तक चारों तरफ आत्मनिर्भर भारत, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है. आज दुनिया में भांति-भांति के रोड ब्लॉक हैं, स्पीड ब्रेकर हैं, ऐसे में अनस्टॉपेबल भारत की चर्चा बहुत स्वाभाविक है. जब सरकारी नीतियों के मूल में सरकारीकरण के बजाए लोकतंत्रीकरण होता है तो देशवासियों का सिर ऊंचा होता है. जब कांग्रेस वाले मेरे लिए चुनावी रणनीति बना रहे थे, तब वो मुझे ज्यादा जानते नहीं थे... अब भी ज्यादा नहीं जानते. 2014 से पहले... पेट्रोल-डीजल पर सब्सिडी न बढ़ानी पड़े, इसके लिए कांग्रेस सरकार रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच पेट्रोल पंप बंद करने की तैयारी कर रही थी.. आज 24 घंटे बेरोकटोक पेट्रोल पंप खुले रहते हैं. भारत में एक समय रिफॉर्म हुआ था. एक इकोसिस्टम उसके गीत बहुत गाता है. लेकिन वह कम्पलसन के कारण था, आज रिफॉर्म कन्विक्शन के कारण हो रहा है. जब संविधान के लिए पूर्ण समर्पित सरकार होती है तो गलत व्यक्ति भी उस संविधान पर आंखों को टिका देता है. अब वो (नक्सली) मुख्य धारा में आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वो गलत रास्ते पर थे. मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि वो दिन दूर नहीं, जब देश नक्सलवाद से, माओवादी आंतक से पूरी तरह मुक्त होगा.. ये भी मोदी की गारंटी है.