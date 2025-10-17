मैं जुबां पर ताला लगाकर बैठा था, पहली बार दर्द बयां कर रहा हूं... NDTV वर्ल्ड समिट से PM मोदी ने क्या बताया?

NDTV World Summit 2025: नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुक्रवार से शुरू हुए NDTV वर्ल्ड समिट 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की. इस समिट में पीएम मोदी ने 2014 से पहले के भारत और आज के भारत की स्थितियों का कई उदाहरणों के साथ तुलना किया. PM मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर, कोरोना काल, इकोनॉमी, विश्व में भारत की स्थिति, तकनीक सहित कई मुद्दों पर बात की. पीएम मोदी ने इस संबोधन के दौरान एक ऐसे मुद्दे पर भी बात की, जिसके बारे में उन्होंने खुद कहा कि मैं आज इस मुद्दें पर पहली बार बात कर रहा हूं.

दरअसल पीएम मोदी ने माओवादी आतंक कथा पर एनडीटीवी की मंच से खुलकर बात की. साथ ही उन्होंने हाल के नक्सली सरेंडर के आंकड़े भी बताए और यह भी भरोसा दिया कि वो दिन दूर नहीं कि भारत नक्सल से मुक्त हो जाएगा.

माओवाद आतंकवाद पर पीएम मोदी ने खुलकर की बात

PM मोदी ने नक्सल पर कहा, "माओवादी आतंक पर मैं बहुत बेचैनी महसूस करता था. जुबां पर ताला लगाकर बैठा था. आज पहली बार अपने दर्द को मैं आपके सामने बयां कर रहा हूं. मैं उन माताओं को जानता हूं जिन्होंने अपने लाल खोए हैं. उन माताओं की अपने लाल से आशाएं थीं. वे माओवादी आतंकियों की झूठी बातों में फंस गए."

पीएम मोदी ने इसलिए 2014 के बाद हमारी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ भटके नौजवानों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया. मैं देशवासियों को पहली बार कह रहा हूं कि उन्हें संतोष होगा, वे मुझे आशीर्वाद देंगे. 11 साल पहले तक देश के 125 से ज्यादा जिले माओवादी आतंक से प्रभावित थे, आज यह संख्या सिर्फ 11 जिलों तक सिमट गई है.

अर्बन नक्सल का इको सिस्टम और माओवाद आतंक की कथा

पीएम मोदी ने कहा कि, मैं समझता हूं नक्सलवाद शब्द ऐसे ही लोगों ने अटका दिया है. ये माओवादी आतंकी कथा मैं आज सुनाना चाहता हूं. कांग्रेस के शासन में जो अर्बन नक्सलों का जो इको सिस्टम है, वो कुछ ऐसे हावी थे, आज भी हैं कि माओवादी आतंक की कोई भी घटना देश के लोगों तक नहीं पहुंचे, इसके लिए वो बहुत कुछ करते रहते थे.

हमारे देश में आतंकवाद की जितनी चर्चा होती थी, आर्टिकल 370 पर डिबेट होती थी, लेकिन हमारे शहरों में कांग्रेस के राज में पनपे अर्बन नक्सली बैठे थे, जो ऐसी सूचना पर कब्जा जमाकर बैठे थे. जो माओवादी आतंक पर कब्जा जमाए हुए थे. अभी कुछ दिन पहले माओवाद आतंक के कई पीड़ित दिल्ली आए, किसी की टांग नहीं थी, हाथ नहीं था, ये माओवाद आतंकवाद के शिकार लोग थे.

कांग्रेस के इको सिस्टम ने माओवाद आतंक की चर्चा नहीं होने दीः पीएम मोदी

पीएम मोदी ने आगे कहा कि दिल्ली में माओवाद पीड़ित 7 दिन रहे. हाथ-पैर जोड़कर कह रहे थे, पीसी की. उन्होंने ये माओवाद आतंक के ठेकेदार बैठे हैं न, उन्होंने जुर्म के दर्द के शिकार कथा नहीं पहुंचने दी. कांग्रेस के इको सिस्टम ने इसकी चर्चा नहीं होने दी. पूरे देश में संविधान लागू था, लेकिन माओवाद प्रभावित रेड कॉरिडोर में संविधान नहीं था. जो माथे पर संविधान की किताब लेकर चलते हैं, वो आज भी माओवाद की रक्षा के लिए दिन-रात लगा देते हैं.

रेड कॉरिडोर में शाम होते घर से निकलता होता था मुश्किलः पीएम मोदी



नक्सल प्रभावित क्षेत्र की कहानी बताते हुए पीएम मोदी ने कहा, रेड कॉरिडोर में कोई मान्यता नहीं थी, शाम ढलते ही घर से बाहर निकलना मुश्किल होता था. जो जनता को सुरक्षा देने वाले लोग उनको भी सुरक्षा लेकर चलना पड़ता था, बीते 50-55 सालों में इस आतंक की वजह से हजारों लोग मारे गए, कितने ही सुरक्षाकर्मी माओवादी आंतक का शिकार बने. ये नक्सली, ये माओवादी आतंकी, स्कूल नहीं बनने देते थे. अस्पताल नहीं बनाने देते थे. डॉक्टर को घुसने नहीं देते थे. जो बने रहते थे उनको भी बम से उड़ा देते थे.

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि दशकों दशक तक विकास से देश का बहुत बड़ा हिस्सा वंचित रहा, इसक बहुत बड़ा नुकसान हमारे आदिवासी, दलितों गरीबों को उठाना पड़ा, माओवादी आतंक देश के नौजवानों के साथ बुहत बड़ा पाप है.

125 जिले से सिमट कर अब मात्र 11 जिलों में सिमटा नक्सलः पीएम मोदी

पीएम मोदी ने आगे कहा कि देशवासियों को पहली बार कह रहा हूं, देशवासियों के आशीर्वाद से जिन माताओं ने अपन लाल खोए हैं, वो अपना आशीर्वाद देंगी, वो आज नतीजे देख रही होंगी. 11 वर्ष पहले तक देश के 125 जिले माओवादी आतंक से प्रभावित थे आज ये संख्या सिर्फ 11 जिलों तक सिमट गई है.

बीते 75 घंटों में 303 नक्सलियों ने किया सरेंडर

प्रधानमंत्री ने आगे बताया कि आप जानते होंगे उसमें भी 11 में से सिर्फ 3 जिले ऐसे बचे हुए हैं, जो माओवादी आतंक से पीड़ित है, बीते दिनों में हजारों नक्सलियों ने हथियार डाले हैं. पीएम मोदी ने बीते 75 घंटे के आंकड़ा पेश किया, पीएम मोदी ने कहा बीते 75 घंटे में 303 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. एक जमाने में जिनका थ्री नॉ़ट थ्री चलता आज वो सरेंडर कर रहे हैं.

सरेंडर करने वालों ने बताया- वो गलत रास्ते पर थेः पीएम मोदी

पीएम मोदी ने बताया कि सरेंडर करने वाले में किसी पर एक करोड़ का इनाम है तो किसी पर 15 लाख का इनाम है, किसी पर 5 लाख का इनाम है. ये सारे के सारे इन नक्सलियों से बहुत बड़ी मात्रा में हथियार भी मिला है. ये सारे लोग बंदूकें छोड़कर भारत के संविधान को गले लगाने को तैयार हैं. जब संविधान के लिए पूर्ण समर्पित सरकार होती है तो गलत व्यक्ति भी उस संविधान पर आंखों को टिका देता है, अब वो मुख्य धारा में आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वो गलत रास्ते पर थे.

जल्द नक्सलवाद से मुक्त होगा भारतः पीएम मोदी

PM मोदी ने आगे कहा, साथियों इस बार माओवाद आतंक से मुक्त क्षेत्रों में दीवाली की रौनक कुछ और होने जा रही है. मुझे विश्वास है कि हमारी मेहनत रंग लाएगी और वहां भी खुशियों के दीये जलेंगे. मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब देश नक्सलवाद, माओवादी आंतक से पूरी तरह मुक्त होगा ये भी मोदी की गारंटी है.

