अप्सरा से कम नहीं थी ये एक्ट्रेस, 23 की उम्र में मौत से हिल गया था पूरा देश, ड्राइवर ने 17 बार चाकू से किया था वार

इंडियन सिनेमा में कई एक्ट्रेस ऐसी रही हैं, जिनके साथ ऐसे हादसे हुए, जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल है. ऐसे ही एक साउथ एक्ट्रेस रानी पद्मिनी थी, जो दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी. पद्मिनी डबिंग आर्टिस्ट इंद्रा कुमारी की बेटी थीं और उनका जन्म 1962 में हुआ था. इंद्रा चाहती थीं कि उनकी बेटी एक दिन सिनेमा की बड़ी हीरोइन बने. इंद्रा ने अपनी बेटी का नाम पद्मिनी इसलिए रखा था, क्योंकि वह डांसर और एक्ट्रेस पद्मिनी को पसंद करती थीं. ऐसे में इंद्रा ने बेटी को बचपन से ही डांस सिखाना शुरू कर दिया था और बेटी के बड़ी होने पर वह उन्हें मुंबई लेकर आ गईं.



मां संग पद्मिनी ने किया संघर्ष

इंद्रा और उनकी बेटी पद्मिनी ने मुंबई में खूब संघर्ष किया, लेकिन कोई बात नहीं बनी. मां-बेटी ने हार नहीं मानी. साल 1981 में पद्मिनी को मलयालम सिनेमा में फिल्म वलंगुम वीणायम से ब्रेक मिला. इस फिल्म में वह एक छोटे से रोल में थीं. इसके बाद पद्मिनी को फिल्म संकरशम मिली. इसके बाद तो पद्मिनी के लिए सिनेमा के दरवाजे खुलते गये. वह साउथ सुपरस्टार मोहनलाल और ममूटी के साथ भी काम कर चुकी हैं. फिर वह कॉलीवुड गईं और वहां माइक मोहन, कार्ती और राजकुमार सेतुपति जैसे स्टार संग काम किया. तमिल सिनेमा में पद्मिनी ने अपना नाम पद्मिनी से रानी पद्मिनी कर लिया था. पद्मिनी ने कन्नड़, मलयालम और तमिल सिनेमा में मिलाकर तकरीबन 60 फिल्मों में काम किया था.



एक्ट्रेस की जिंदगी में हुआ ये हादसा

पद्मिनी धीरे-धीरे आगे बढ़ती गईं और उनके आर्थिक हालात भी सही होते गए. पैसा आने के बाद एक्ट्रेस ने चेन्नई के अन्ना नगर में छह कमरों वाला एक आलीशान बंगला खरीदा और यहां वह अपनी मां के साथ रहने लगी थीं. इसके बाद एक्ट्रेस ने अखबार में विज्ञापन दिया कि उन्हें रसोइया, वॉचमैन और एक ड्राइवर की जरूरत है. एक दिन जब पद्मिनी शूटिंग से घर लौट रही थीं, तो किसी वजह से उनके ड्राइवर ने उन्हें गाल पर थप्पड़ मार दिया था. इसके बाद एक्ट्रेस ने उन्हें तुरंत नौकरी से निकाल दिया.

अब ड्राइवर के अंदर बदले की आग जलने लगी. ड्राइवर ने रसोइया और वॉचमैन के साथ एक्ट्रेस के घर में चोरी का प्लान बनाया. इसके लिए ड्राइवर ने एक बड़ा चाकू खरीदा और एक्ट्रेस के घर में चोरी करने पहुंच गया. ड्राइवर पर इंद्रा की नजर पड़ गई. ड्राइवर ने इंद्रा पर चाकू से वार किया. जब मां की चीखने की आवाज सुनकर पद्मिनी वहां पहुंची तो ड्राइवर ने एक्ट्रेस के सीने पर 17 बार चाकू से वार किया. 23 साल की उम्र में एक्ट्रेस की इस हादसे में मौत हो गई थी.