IND vs SA: अभिषेक शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 इंटरनेशनल में ये अद्भुत कारनामा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज

Abhishek Sharma Six on First Ball in T20I World Record: टीम इंडिया के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी 20 मुकाबले में भले ही 35 रनों की छोटी पारी खेली हो लेकिन इस दौरान उन्होंने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. अभिषेक शर्मा अब तीन बार पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं.

इससे पहले भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त के लिए 118 रन के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए, उप-कप्तान गिल (28, 28 गेंदें) और उनके ओपनिंग पार्टनर अभिषेक (35, 18 गेंदें) ने 5.2 ओवर में 60 रन जोड़े, जिससे भारत ने 15.5 ओवर में बिना ज़्यादा मेहनत के अपना लक्ष्य हासिल कर लिया. धर्मशाला में हो रहे सीरीज के तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मैन ऑफ द मैच रहें.

इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीकी टीम को 117 रनों पर समेट दिया. एडेन मारक्रम को छोड़कर कोई भी अन्य बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं पाया. अर्शदीप ने पहले ओवर में रीज़ा हेंड्रिक्स का शिकार किया. इस विकेट के साथ ही विकटों का जो पतझर शुरू हुआ वो ओटनील बार्टमैन के विकेट पर जाकर रूका.

भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट झटके. मारक्रम ने 46 गेंदों में 61 रन बनाए. उनके अलावा दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज फरेरा रहे, जिन्होंने 20 रनों का योगदान दिया. जबकि 8 अफ्रीकी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके. बता दें, अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया. इसके साथ ही भारतीय टीम में दो बदलाव किये गए जिसमे अक्षर पटेल और बुमराह प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे और हर्षित-कुलदीप को प्लेइंग 11 में मौका मिला. वहीं अफ्रीका ने इस मैच के लिए कॉर्बिन बॉश, ट्रिस्टन स्टब्स और एनरिक नोर्त्जे को वापस बुलाया,

भारत ने कटक में खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले को 101 रन से अपने नाम किया था. इसके बाद साउथ अफ्रीका ने न्यू चंडीगढ़ में आयोजित दूसरे मुकाबले को 51 रन से जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली थी, लेकिन अब एक बार फिर बढ़त भारत के पास है. दोनों देशों के बीच टी20 सीरीज के शेष दो मुकाबले लखनऊ और अहमदाबाद में 17 दिसंबर और 19 दिसंबर को खेले जाने हैं.