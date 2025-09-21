विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs PAK: अभिषेक शर्मा ने बनाया T20I छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड, गुरु युवराज सिंह को पीछे छोड़ रचा इतिहास

Abhishek Sharma Fastest Fifty T20I Sixes World Record IND vs PAK: अभिषेक शर्मा ने 24 गेंदों में अर्धशतक जड़ा और टोटल 39 गेंद खेलकर 74 रन की पारी खेली, अभिषेक ने 190 के स्ट्राइक रेट से तेज बल्लेबाजी करते हुए 5 छक्के और 6 चौके लगाए.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs PAK: अभिषेक शर्मा ने बनाया T20I छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड, गुरु युवराज सिंह को पीछे छोड़ रचा इतिहास
Abhishek Sharma Fastest Fifty Sixes World Record IND vs PAK

Abhishek Sharma World Record Fastest Fifty Sixes in T20I IND vs PAK: एशिया कप 2025 के सुपर फोर मुकाबले में टीम इंडिया के तूफानी ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने बड़ा कारनामा करते हुए अपने आतिशी अंदाज में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. भारतीय टीम के युवा स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 50 छक्के पूरे कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया. अभिषेक शर्मा ने 24 गेंदों में अर्धशतक जड़ा और टोटल 39 गेंद खेलकर 74 रन की पारी खेली, अभिषेक ने 190 के स्ट्राइक रेट से तेज बल्लेबाजी करते हुए 5 छक्के और 6 चौके लगाए.

अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी और बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड 

पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच से पहले अभिषेक के नाम 48 छक्के दर्ज थे. उन्होंने केवल 331 गेंदों में 50 छक्के पूरे कर वेस्टइंडीज के बल्लेबाज एविन लुईस का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा. (Abhishek Sharma World Record of Fastest Fifty Sixes in T20I) लुईस ने 366 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया था. इस लिस्ट में वेस्टइंडीज के ही आंद्रे रसेल 409 गेंदों में तीसरे स्थान पर हैं और उनके साथ हजरतुल्लाह जजई (492 गेंद) और सूर्यकुमार यादव (510 गेंद) भी टॉप पांच में शामिल हैं.

सबसे कम पारियों में 50 छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने यह उपलब्धि अपने टी20 करियर की केवल 20वीं पारी में पूरी की और पारियों के लिहाज से उन्होंने एविन लुईस की बराबरी कर ली है. इस मामले में उन्होंने कई दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया जिसमें क्रिस गेल ने 25 पारियों में, सूर्यकुमार यादव ने 29 पारियों में, शेन वॉटसन ने 30 पारियों में और युवराज सिंह ने 31 पारियों में 50 छक्के पूरे किए थे.

सबसे कम पारियों में 50 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज (Batsmen who hit 50 sixes in the least number of innings)

अभिषेक शर्मा - 20 पारियां 

एविन लुईस - 21 पारियां 

क्रिस गेल - 25 पारियां 

सूर्यकुमार यादव - 29 पारियां 

शेन वॉटसन - 30 पारियां 

युवराज सिंह - 31 पारियां 

सबसे कम गेंदों में 50 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज (Batsman who hit 50 sixes in the least number of balls)

331 गेंद – अभिषेक शर्मा

366 गेंद – एविन लुईस

409 गेंद – आंद्रे रसेल

492 गेंद – हजरतुल्लाह जजई

510 गेंद – सूर्यकुमार यादव

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Pakistan, Abhishek Sharma, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com