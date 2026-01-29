IND vs NZ: 36 पारियों के बाद पहली बार Abhishek Sharma ने बनाया करियर का सबसे खराब रिकॉर्ड, यकीन करना मुश्किल

Abhishek Sharma unwanted record, IND vs NZ: भारत के दिग्गज बल्लेबाज अभिषेक शर्मा चौथे टी20 मैच में गोल्डन डक का शिकार हुए. .एक ओर जहां अभिषेक अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचा रहे हैं और कई रिकॉर्ड बना रहे हैं लेकिन अब उनके नाम एक ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है जिसने फैन्स को चौंका कर रख दिया है. अभिषेक शर्मा टी20I सीरीज़ में दो गोल्डन डक बनाने वाले पहले भारतीय ओपनर बन गए हैं. इस टी20 सीरीज में अभिषेक शर्मा दूसरे मैच में भी गोल्ड डक पर आउट हुए थे. दूसरे टी20 मैच में अभिषेक को जैकब डफी ने गोल्डक डक पर आउट किया था तो वहीं, अब चौथे टी-20 मैच में अभिषेक शर्मा को मैट हेनरी ने बाउंड्री लाइन पर कैच कराकर पवेलियन की राह दिखाई थी. दोनों ही दफा अभिषेक ने हवाई शॉट मारा था और बाउंड्री पर कैच कर लिए गए थे.

50 रन से हारा भारत

न्यूजीलैंड ने पांच मैचों कीसीरीज के चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय में बुधवार को यहां भारत को 50 रन से शिकस्त दी. शुरुआती तीन मैचों में हार का सामना करने वाली न्यूजीलैंड की टीम ने सात विकेट पर 215 रन बनाने के बाद भारत को 18.4 ओवर में 165 रन पर आउट कर दिया. भारत के लिए शिवम दूबे ने 23 गेंद में 65 जबकि रिंकू सिंह ने 30 गेंद में 39 रन का योगदान दिया. न्यूजीलैंड के लिए मिचेल सैंटेनर ने तीन जबकि जैकब डफी और ईश सोढ़ी ने दो-दो विकेट चटकाये.

शिवम दूबे का धमाका

दुबे ने बेखौफ बल्लेबाजी की और लगातार बढ़ती रन गति के दबाव को शायद ही महसूस किया, जो ज्यादातर समय 14 के आसपास बनी रही. जब वह 46 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो मैदानी अंपायर ने उन्हें पगबाधा करार दिया लेकिन डीआरएस के जरिए वह आउट होने से बच गये, उन्होंने लेग स्पिनर ईश सोढ़ी के तीसरे ओवर में 29 रन बटोरे, जिसमें दो चौके और तीन छक्के शामिल थे.दुबे ने डफी की गेंद पर स्क्वायर लेग के ऊपर छक्का लगाकर महज 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह भारत की ओर से इस प्रारूप में तीसरा सबसे तेज अर्धशतक है.