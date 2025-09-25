अभिषेक शर्मा ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड किया ध्वस्त, ऐतिहासिक कारनामा करने वाले बने पहले भारतीय ओपनर

Abhishek Sharma, India vs Bangladesh: भारतीय क्रिकेट टीम के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इतिहास रच दिया है. वह भारतीय टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 200+ की स्ट्राइक रेट के साथ सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले पहले सलामी बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले यह बड़ी उपलब्धि पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के नाम दर्ज थी. जिन्होंने 200+ की स्ट्राइक रेट से चार बार अर्धशतक लगाया था. मगर पिछले मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने 200+ की स्ट्राइक रेट के साथ अर्धशतक लगाते हुए उन्हें पीछे छोड़ दिया है. 25 वर्षीय अभिषेक के नाम अब भारतीय टीम की तरफ से पारी का आगाज करते हुए पांच बार 200+ की स्ट्राइक रेट के साथ अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड है.

भारत की तरफ T20I में ओपनर के तौर पर 200+ की स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी

5 - अभिषेक शर्मा

4 - रोहित शर्मा