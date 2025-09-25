विज्ञापन
अभिषेक शर्मा ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड किया ध्वस्त, ऐतिहासिक कारनामा करने वाले बने पहले भारतीय ओपनर

Abhishek Sharma, India vs Bangladesh: अभिषेक शर्मा भारतीय टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 200+ की स्ट्राइक रेट के साथ सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले पहले ओपनर बन गए हैं.

अभिषेक शर्मा ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड किया ध्वस्त, ऐतिहासिक कारनामा करने वाले बने पहले भारतीय ओपनर
  • अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल में 200 से अधिक स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं
  • पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के बाद अभिषेक ने 200 से ऊपर स्ट्राइक रेट के साथ अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड तोड़ा है
  • अभिषेक शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए हालिया मुकाबले में 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से अर्धशतक लगाया
Abhishek Sharma, India vs Bangladesh: भारतीय क्रिकेट टीम के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इतिहास रच दिया है. वह भारतीय टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 200+ की स्ट्राइक रेट के साथ सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले पहले सलामी बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले यह बड़ी उपलब्धि पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के नाम दर्ज थी. जिन्होंने 200+ की स्ट्राइक रेट से चार बार अर्धशतक लगाया था. मगर पिछले मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने 200+ की स्ट्राइक रेट के साथ अर्धशतक लगाते हुए उन्हें पीछे छोड़ दिया है. 25 वर्षीय अभिषेक के नाम अब भारतीय टीम की तरफ से पारी का आगाज करते हुए पांच बार 200+ की स्ट्राइक रेट के साथ अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड है. 

भारत की तरफ T20I में ओपनर के तौर पर 200+ की स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी 

5 - अभिषेक शर्मा 
4 - रोहित शर्मा 

