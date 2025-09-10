ICC T20 Ranking: बैटिंग में अभिषेक शर्मा तो ऑल-राउंडर में हार्दिक नंबर 1, संजू सैमसन समेत इन्हें भी हुआ फायदा

ICC T20 Indian Players Batting and Bowling Ranking: भारतीय स्पिनर रवि बिश्नोई और बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह बुधवार को जारी आईसीसी टी20 रैंकिंग में क्रमशः छठे और 10वें स्थान पर पहुँच गए. वरुण चक्रवर्ती चौथे स्थान पर सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय गेंदबाज़ बने हुए हैं, जबकि बिश्नोई, अर्शदीप और अक्षर पटेल की तिकड़ी एक-एक स्थान ऊपर चढ़कर छठे, 10वें और 13वें स्थान पर पहुँच गई है.

आईसीसी टी20 रैंकिंग में अभिषेक शर्मा नंबर 1

बल्लेबाजों में, अभिषेक शर्मा 829 रेटिंग अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर बने हुए हैं, उनके बाद तिलक वर्मा दूसरे और कप्तान सूर्यकुमार यादव छठे स्थान पर हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल, जिन्हें एशिया कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम में नहीं चुना गया था और जो पांच रिज़र्व खिलाड़ियों में शामिल हैं, एक स्थान नीचे खिसककर 11वें स्थान पर आ गए हैं. वहीं रुतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन दोनों एक-एक स्थान ऊपर चढ़कर 26वें और 34वें स्थान पर आ गए हैं.

ऑलराउंडरों में हार्दिक पांड्या नंबर

ऑलराउंडरों में, हार्दिक पांड्या 252 रेटिंग अंकों के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं.

संयुक्त अरब अमीरात, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान के बीच त्रिकोणीय श्रृंखला के समापन के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में बदलाव किया गया. पाकिस्तान ने फाइनल में अफ़ग़ानिस्तान को 75 रनों से हराकर प्रतियोगिता जीती.

ODI रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं

बल्लेबाज़ों की एकदिवसीय रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसमें भारत के शुभमन गिल दुनिया के नंबर 1, कप्तान रोहित शर्मा दूसरे, विराट कोहली चौथे और श्रेयस अय्यर आठवें स्थान पर हैं.

हालांकि, गेंदबाज़ों की ताज़ा एकदिवसीय रैंकिंग में भारत के कुलदीप यादव एक स्थान गिरकर चौथे और रवींद्र जडेजा दो स्थान गिरकर 10वें स्थान पर आ गए हैं. मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज भी दो-दो स्थान गिरकर 14वें और 15वें स्थान पर हैं.