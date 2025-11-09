अभिषेक शर्मा ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड किया स्वाहा, विराट के बाद AUS में यह कारनामा करने वाले बने दूसरे भारतीय

Abhishek Sharma Broke Rohit Sharma Big Record: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आखिरी मुकाबला बीते शनिवार (8 नवंबर 2025) को द गाबा में खेला गया. मगर लगातार बारिश की वजह से यह मुकाबला पूरा नहीं हो सका और बिना परिणाम के समाप्त हुआ. मैच रोके जाने तक टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने तेज तर्रार शुरुआत की थी. अभिषेक शर्मा (नाबाद 23) और शुभमन गिल (नाबाद 29) अच्छे लय में नजर आ रहे थे. मगर बारिश ने पूरे मैच का रोमांच किरकिरा कर दिया. पांचवें ओवर में जब खेल एक बार रुका तो दोबारा शुरु नहीं हो सका. अंपायरों ने लंबे समय तक इंतजार किया. मगर उन्हें जब लगा कि बारिश जल्दी नहीं रुकने वाली है तो आखिरकार उन्हें कड़ा फैसला लेना पड़ा और मैच को रद्द घोषित कर दिया गया.

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास

गाबा में लगातार बारिश की वजह से जरुर मैच पूरा नहीं हो सका. इसके बावजूद युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एक विशेष उपलब्धि हासिल कर ली है. वह भारतीय टीम की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में शिरकत करते हुए एक टी20 इंटरनेशनल सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. संपन्न हुए 5 मैचों की सीरीज में वह 163 रन बनाने में कामयाब हुए थे.

रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे

खास मामले में अभिषेक शर्मा ने किसी और को नहीं बल्कि पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा है. 2016 में रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में शिरकत करते हुए एक टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 143 रन बनाए थे. मगर पिछली सीरीज में 163 रन बनाते हुए अभिषेक ने रोहित को पछाड़ दिया है.

ऑस्ट्रेलिया में शिरकत करते हुए एक T20I सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी

199 - विराट कोहली - 2016 (3 पारी)

163 - अभिषेक शर्मा - 2025 (5 पारी)

143 - रोहित शर्मा - 2016 (3 पारी)

134 - विराट कोहली - 2021 (3 पारी)

