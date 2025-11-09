PAK vs RSA 3rd ODI: इस बार बाबर आजम को बदनसीबी ने घेरा, पूर्व कप्तान ने रच दिया इतिहास, कारनामा करने वाले सिर्फ पांचवे पाकिस्तानी

Babar Azam creates history: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही वनडे सीरीज के शुरुआती 2 वनडे मैचों में सस्ते में आउट होने वाले पूर्व कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) शनिवार को फैसलाबाद में खेले गए तीसरे वनडे में दु्र्भाग्यशाली रहे. जब लग लग रहा था कि 5 चौकों से अच्छे 27 रन बनाने वाले छोटी पारी को बड़े स्कोर में बदलने जा रहे हैं, तब वह रन आउट हो गए. लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने पाकिस्तान के इतिहास में वह बड़ा कारनामा कर दिखाया, जो उनसे पहले सिर्फ चार ही पाकिस्तानी बल्लेबाज कर सके थे. बाबर आजम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पंद्रह हजार रन पूरे कर लिए हैं. फिरहाल तीनों फॉर्मेट मिलाकर बाबर के कुल 15,004 रन हो गए हैं.

कुछ ऐसा है तीनों फॉर्मेटों में प्रदर्शन

पूर्व कप्तान और 31 साल के बाबर आजम ने अभी तक 61 टेस्ट में 9 शतक की मदद से 4,366 रन, 137 वनडे में 19 शतक की मदद से 6,336 रन और 131 टी20 में 3 शतक की मदद से 4,302 रन बनाए हैं. बाबर अंतर्राष्ट्रीय टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में बाबर ने रोहित शर्मा को पछाड़ते हुए ये उपलब्धि हासिल की.

इस मामले में इंजमाम हैं टॉप पर

पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन पूर्व कप्तान इंजमाम-उल-हक के नाम है. इंजमाम ने 20,541 रन बनाए हैं, तो दूसरे नंबर पर 2009 में टीम को टी20 का विश्व कप जिताने वाले कप्तान यूनिस खान हैं. यूनिस ने तीनों फॉर्मेट मिलाकर कुल 17,790 रन बनाए हैं. तीसरे नंबर पर मोहम्मद युसूफ हैं. यूसुफ ने 17,134 रन बनाए हैं. चौथे स्थान पर जावेद मियांदाद हैं, जिनके नाम 16,213 रन हैं. बाबर आजम 15,000 या उससे अधिक रन बनाने वाले अब पांचवें बल्लेबाज बने हैं.

दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों के बॉस हैं सचिन

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड भारत के सचिन तेंदुलकर के नाम है. तेंदुलकर ने तीनों फॉर्मेट मिलाकर 664 मैचों में 34,357 रन बनाए हैं. दूसरे नंबर पर श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा हैं. संगकारा ने 594 मैचों में 28,016 रन बनाए हैं. विराट कोहली तीसरे नंबर पर हैं. विराट ने तीनों फॉर्मेट मिलाकर 553 मैचों में 27,673 रन बनाए हैं. विराट के पास संगकारा को पीछे छोड़ने का मौका है.