IND vs NZ 3rd T20I: अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, कारनामा करने वाले गुरु युवराज के बाद दूसरे भारतीय

Abhishek Sharma T20I Second Fastest Half Century; IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को खेले गए टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने महज 14 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. इसी के साथ 25 वर्षीय खिलाड़ी टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं. अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों में 5 छक्कों और 7 चौकों के साथ 68 रन की नाबाद पारी खेली. इस दौरान ईशान किशन के साथ दूसरे विकेट के लिए 19 गेंदों में 53 रन की साझेदारी की. इसके बाद सलामी बल्लेबाज ने कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ तीसरे विकेट के लिए 40 गेंदों में 102 रन की अटूट साझेदारी की.

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में फुल मेंबर टीम के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक लगाने वालों की सूची में युवराज सिंह शीर्ष पर हैं, जिन्होंने साल 2007 में इंग्लैंड के विरुद्ध महज 14 गेंदों में 50 रन पूरे किए थे. विदेशी खिलाड़ियों में जान फ्रायलिंक (13 गेंद) और कॉलिन मुनरो (14 गेंद) शीर्ष-2 खिलाड़ियों में हैं.

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 25 या उससे कम गेंदों में अर्धशतक पूरा करने के मामले में अभिषेक शर्मा शीर्ष पर पहुंच गए हैं. अभिषेक ने अब तक 9 बार यह कारनामा किया है. इस लिस्ट में सूर्यकुमार यादव दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 8 बार ऐसा किया है. वहीं, फिल साल्ट और एविन लुईस ने 7-7 बार यह कारनामा किया है.

रविवार को खेले गए इस मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 9 विकेट खोकर 153 रन बनाए. इस टीम के लिए ग्लेन फिलिप्स ने 48 रन बनाए, जबकि मार्क चैपमैन ने 32 रन की पारी खेली. भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 17 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जबकि हार्दिक पंड्या और रवि बिश्नोई ने 2-2 विकेट निकाले.

इसके जवाब में टीम इंडिया ने महज 10 ओवरों में जीत हासिल कर ली. भारत की तरफ से अभिषेक ने 68 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 26 गेंदों में नाबाद 57 रन बनाए. ईशान किशन ने 28 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.