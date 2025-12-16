India U19 vs Malaysia U19: अंडर-19 को मिला नया वैभव सूर्यवंशी, दोहरा शतक लगाकर अभिज्ञान कुंडू ने रचा इतिहास

Abhigyan Kundu Duble Hundred India U19 vs Malaysia U19: मुंबई के 17 साल के अभिज्ञान कुंडू ने 121 गेंदों पर 16 चौके और 9 छक्का के साथ दोहरा शतक लगाकर अंडर-19 एशिया कप में इतिहास कायम कर दिया. अभिज्ञान कुंडू ने अपनी पारी के दौरान कुल 125 गेंद खेलकर 17 चौके और 9 छक्के के साथ 209 रन बनाकर नाबाद रहे. उनकी ये पारी अंडर-19 एशिया कप के इतिहास में किसी भी भारतीय खिलाड़ी की ये अबतक की सबसे बड़ी पारी है. 17 साल के विकेटकीपर बैटर ने अपनी इस पारी में आक्रामकता के साथ टीम के लिए पारी संवारने का भी काम किया और कॉमेन्टेटेर उन्हें टीम इंडिया के भविष्य का सितारा कहकर सराहते रहे.

इस पारी में अभिज्ञान ने पहले 80 गेंदों पर शतक बनाते हुए सिर्फ 106 गेंदों पर 150 (13 चौके और 4 छक्के) रन बना दिया था. कुंडू पांचवें नंबर पर बैटिंग के लिए उतरे और भारत ने मलेशिया के ख़िलाफ़ वैभव सूर्यवंशी और कप्तान आयुष म्हात्रे समेत 87 के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए थे.

अंडर-19 एशिया कप में एकबार फिर बिहार के धाकड़ वैभव सूर्यवंशी ने 26 गेंदों पर 5 चौके और 3 छक्के लगाकर 50 रनों की पारी खेली. लेकिन अबु धाबी में आज का दिन वेदांत त्रिवेददी (90 रन) और सबसे ज़्यादा मुंबई के अभिनव कुंडू के नाम रहा.

विकेटकीपर बैटर अभिज्ञान कुंडू बेहद टैलेंटेड माने जाते हैं. मुंबई के लिए अलग-अलग एज ग्रुप में बैटिंग करने वाले अभिज्ञान ने अपनी पहली शतकीय पारी 15 साल की उम्र में ही लगा दी. अंडर 16 में भी उन्होंने काफ़ी रन बटोरे और रिकॉर्ड बुक में शामिल हुए.