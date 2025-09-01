एबी डिविलियर्स ने चुने दुनिया के टॉप 5 सबसे महान टेस्ट क्रिकेटर, इस दिग्गज को बताया ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम

AB de Villiers on His All-Time top 5 best test cricketer: एबी डिविलियर्स टेस्ट क्रिकेट के पांच सबसे महान क्रिकेटर का चुनाव किया है. एबी ने बियर्ड बिफोर क्रिकेट पॉडकास्ट पर बात करते हुए दुनिया के पांच महान टेस्ट क्रिकेटर का ऐलान किया है. एबी ने पहले नंबर पर जैक कैलिस (AB de Villiers on Jacques Kallis) को जगह दी है. कैलिस को एबी ने वर्ल्ड क्रिकेट का ग्रेटेस्ट ऑल टाइम क्रिकेटर करार दिया है. इसके बाद एबी ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज एंड्रयू फ्लिंटॉफ को जगह दी है. एबी ने एंड्रयू फ्लिंटॉफ को लेकर कहा कि, "मैंने अपने करियर में उनके जैसे बेहतरीन तेज गेंदबाज नहीं खेला है. मेरे लिए एंड्रयू फ्लिंटॉफ नंबर 2 रहेंगे. फ्लिंटॉफ निश्चित रूप से मैच विनर थे. मुझे याद है एजबेस्टन में कैलिस को गेंदबाजी कर रहा है था. क्या शानदार यॉर्कर उसने फेंकी थी. अविश्वसनीय! शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन यॉर्कर मैंने देखा था."

वहीं, मिस्टर 360 के नाम से विख्यात एबी ने पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ को भी बेहतरीन गेंदबाज करार दिया. इसके अलावा एबी डिविलियर्स ने शेन वार्न को भी ग्रेटेस्ट टेस्ट क्रिकेट के तौर पर चुना है. (AB de Villiers on Shane Warne)

वार्न को लेकर एबी ने कहा, मुझे उनके खिलाफ खेलना बहुत पसंद था, मुझे नहीं लगता कि वॉरी मेरे सामने आए सबसे बेहतरीन गेंदबाज़ थे, बल्कि वो तो पूरे पैकेज थे. जिस तरह से उन्होंने मेरी तरफ़ देखा करते थे, जिस तरह से वो अपने बाल को संवारते थे. जिस तरह से उनकी गेंद घूमती थी, सच कहूं तो वो बिलकुल कविता की जैसी थी. एक तरह से कवि की कविता". (AB de Villiers on best five players in test cricket)

इसके बाद डिविलियर्स ने वर्ल्ड क्रिकेट बेस्ट क्रिकेटर में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का चुनाव किया है. तेंदुलकर को लेकर एबी ने कहा, "मैं कहूंगा, जिस तरह से उन्हें बल्लेबाजी के लिए बाहर जाते हुए देखा है, वह एक ठहराव जैसा था, मानो वाह, वह बहुत बड़ा है, सचिन सबसे बड़े क्रिकेटर हैं और हां मैं विराट कोहली को कैसे भूल सकता हूं."