28.7 करोड़ व्यूज, आकाश चोपड़ा ने एक साल में यू-ट्यूब के कमाए इतने करोड़! जानें हर महीने बनता है कितना

भारत के पूर्व ओपनर बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने पिछले कुछ सालों में खुद को खेल के सर्वश्रेष्ठ कमेंटेटरों में शुमार कराया है. सचिन तेंदुलकर से लेकर एमएस धोनी ने उनकी शैली और समीक्षा को सराहा है और करोड़ों क्रिकेट फैंस उनके अंदाज को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं. इसके साथ ही चोपड़ा सोशल मीडिया के लगभग हर प्लेटफॉर्म पर भी सक्रिय हैं. औ वह इससे हर साल करोड़ों में कमाई करते हैं. आकाश ने हाल ही में अपने चैनल के पिछले एक साल के आंकड़ों की डिटेल पोस्ट की. X पर चैनल के एनालिटिक्स की फोटो पोस्ट करते उन्होंने बताया कि पिछले 365 दिनों में उनके यू-ट्यूब चैनल 'आकाशवाणी' को 28.7 करोड़ व्यूज मिले, तो वहीं इसक चैनल का वॉच टाइम 1.1 करोड़ घंटे का रहा. लेकिन इससे साल भर में होने वाली कमाई को चोपड़ा ने काले रंग से ब्लर कर दिया. बहरहाल, हम आपको स्टेप बाय स्टेप चोपड़ा की इन आंकड़ों के अनुसार साल भर में होने वाली अनुमानित कमाई के बारे में डिटेल से बताते हैं कि उन्होंने पिछले 365 दिनों में करीब कितने रुपये कमाए और टैक्स और तमाम खर्च चुकाने के बाद वह हर महीने तकरीबन कितने रुपये उनके पास आए.

यह भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी किस नंबर पर खेलें? तीसरे मैच से पहले बड़ा सवाल, आकाश चोपड़ा ने बताया मास्टरप्लान

पिछले एक साल में कुल कमाई

भारत में क्रिकेट और खेल श्रेणी के चैनलों के लिए प्रति हज़ार व्यूज़ पर मिलने वाला विज्ञापन राजस्व आम तौर पर अलग-अलग होता है. इसके अलावा ऐसे बड़े चैनल्स पर ब्रांड स्पॉन्सरशिप और कोलेबोरेशन से बड़ी कमाई होती है. विज्ञापन से अनुमानित आय (Ad Revenue) से भारत में स्पोर्ट्स कैटेगरी का औसत RPM (रेवन्यू प्रति हजार) लगभग ₹15 से ₹35 के बीच रहता है. ऐसे में आकाश चोपड़ा के चैनल के 28.7 करोड़ व्यूज़ के हिसाब से केवल यूट्यूब विज्ञापनों से उनकी सकल आय लगभग ₹4 करोड़ से ₹7 करोड़ के बीच बैठती है.

ब्रांड स्पॉन्सरशिप और पार्टनरशिप

आकाश के चैनल पर वीडियो के बीच होने वाले ब्रांड इंटीग्रेशन और स्पॉन्सरशिप (जैसे फैंटेसी ऐप्स, क्रिकेट गियर या अन्य ब्रांड्स) से होने वाली आय इसमें अलग से जुड़ती है. और इन सबको मिलाकर उनकी कुल वार्षिक सकल कमाई लगभग ₹5 करोड़ से ₹9 करोड़ के आस-पास आंकी जा सकती है.

2. टैक्स और खर्चे काटने के बाद मासिक संभावित शुद्ध आय

इस कमाई में से इनकम टैक्स, जीएसटी (यदि लागू हो), टीम और प्रोडक्शन का खर्च (एकांश चोपड़ा के चैनल पर वीडियो संपादन, स्क्रिप्ट और मैनेजमेंट के लिए एक टीम काम करती है) आदि का भुगतान भी चोपड़ा करते हैं. ऐसे में उनकी कुल सकल कमाई में खर्च और टैक्स को मिलाकर करीब 35 से 40 प्रतिशत हिस्सा कट जाता है. यदि सकल आय से ये खर्चे और टैक्स हटा दिए जाएं, तो शुद्ध आय लगभग ₹3 करोड़ से ₹5.5 करोड़ सालाना बचती है.

3. प्रति माह शुद्ध संभावित कमाई

इस हिसाब से सभी कटौतियों और टैक्स के भुगतान के बाद आकाश चोपड़ा को भारतीय रुपयों में हर महीने लगभग ₹25 लाख से ₹45 लाख की शुद्ध कमाई होती है. साफ है कि आकाश चोपड़ा द्वारा सार्वजनिक किए गए पिछले एक साल के आंकड़ों के आधार पर इस पूर्व बल्लेबाज ने अपने यू-ट्यूब चैनल आकाशवाणी से हर महीने करीब ₹25 लाख से ₹45 लाख रुपये की कमाई की.

F.A.Q=Frequently Asked Questions सें जानें चोपड़ा की कमाई के जवाब

प्र.;- आकाश चोपड़ा के यूट्यूब चैनल पर पिछले 365 दिनों में कुल कितने व्यूज़ आए हैं?

उ.;- पिछले 365 दिनों में आकाश चोपड़ा के चैनल पर कुल 28.7 करोड़ (28,72,13,050) व्यूज़ आए हैं.

प्र.;- पिछले एक साल में उनके चैनल का कुल वॉच-टाइम (Watch Time) कितना रहा है?

उ.;- इस अवधि के दौरान उनके चैनल पर कुल 1.1 करोड़ घंटे का वॉच-टाइम दर्ज किया गया है.

प्र.;- वैश्विक स्तर पर यूट्यूब चैनलों की रैंकिंग में उनका चैनल किस स्थान पर आता है?

उ.;- इन शानदार आंकड़ों के आधार पर उनका चैनल दुनिया भर के यूट्यूब चैनलों के शीर्ष 0.1% में शामिल है.

प्र.;- पिछले एक साल में आकाश चोपड़ा की यूट्यूब से कुल अनुमानित कमाई कितनी रही है?

उ.;- खेल श्रेणी के उद्योग मानकों और विज्ञापन (Ad Revenue) व ब्रांड स्पॉन्सरशिप को मिलाकर उनकी कुल वार्षिक सकल कमाई लगभग ₹5 करोड़ से ₹9 करोड़ के बीच आंकी जाती है.

प्र.;- टैक्स और अन्य खर्चों के बाद उन्हें हर महीने लगभग कितनी शुद्ध कमाई होती है?

उ.;- व्यावसायिक खर्चों और आयक की कटौतियों के बाद उन्हें हर महीने लगभग ₹25 लाख से ₹45 लाख की शुद्ध (Net) आय प्राप्त होती है.



((नोट: यह एक उद्योग-आधारित अनुमान है, वास्तविक आंकड़े उनके व्यावसायिक अनुबंधों और व्यक्तिगत कर रिटर्न पर निर्भर करते हैं))