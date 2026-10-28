चौथे टी-20 में ईशान की वापसी पर कौन होगा OUT? वैभव सूर्यवंशी या संजू सैमसन, आकाश चोपड़ा ने गौतम गंभीर को भेजा संदेश

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में ओपनिंग में आए वैभव सूर्यवंशी ने अपना धमाकेदार अंदाज वाला रूप दिखाया और 19 गेंद पर 45 रन की पारी खेली, वहीं, अभिषेक ने 113 रन बनाए. दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 7 ओवर में 133 रन बटोर लिए. दोनों की बल्लेबाजी के दम पर भारत ने तीसरा टी-20 मैच आसानी के साथ 6 विकेट से जीत लिया. इस मैच के बाद अब सबसे बड़ा टेँशन चौथे टी-20 मैच की प्लेइंग 11 को लेकर हैं. अब सवाल उठ रहा है कि अगर ईशान किशन फिट होकर वापसी करते हैं तो प्लेइंग 11 से किस खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा. इस सवाल पर अब आकाश चोपड़ा ने अपनी राय दी है.

आकाश चोपड़ा ने कहा, "अब वैभव ने ओपनिंग पर आकर रन बना दिए हैं. और दूसरा ओर संजू भी रन बना रहे हैं. अब जब ईशान वापसी करेंगे तो क्या होगा. देखिए ईशान को तो इलेवन में आना ही है, अब इस परिस्थिति से बचने के लिए भारतीय मैनेजमेंट को पहले ही सोचना चाहिए था".

पूर्व ओपनर ने कहा, "देखिए भारत को अगस्त से लेकर इस साल के अंत तक 16 टी-20 मैच खेलने थे. ऐसे में आप 4 खिलाड़ियों को आसानी के साथ रोटेट कर सकते थे. आप यह फैसला कर सकते थे कि इन 4 को 16 टी-20 मैच में से कितने मैच देंगे. आप एक खिलाड़ी को 4 से 5 मैच देकर उन्हें रेस्ट देने का फैसला कर सकते थे. अब उनको रोटेट कर सकते थे. जब यह बात होती तो किसी को इसका बुरा नहीं लगता, सबको अपना रोल पता होता, ऐसा होने पर सबको अपने-अपने मौके के बारे में पता होता. इस रणनीति के तहत कोई भी खिलाड़ी बेंच पर बैठता तो उसका दिल नहीं टूटता."

आकाश चोपड़ा ने आगे कहा, "अब भारतीय टीम उस परिस्थिति में आ चुकी है, देखिए वैभव को जब भी खेलाना है तो उनको ओपन ही करवाना है और बाहर किसी को भी लॉजिकली बैठना मुमकिन नहीं है. चाहे वो संजू हों या वैभव हो या फिर ईशान किशन हों. अब जब टी-20 वर्ल्ड कप 2 साल दूर है, तब आप रोटेशन पॉलिसी को अपना सकते हैं, उसके लिए आपको सही रणनीति बनानी चाहिए और आप इस बारे में सभी को बता दें. मीडिया में भी इस बात को भेज दें कि हम ये कर रहे हैं और सबको ऐसे ही अवसर मिलेंगे. ऐसे ही हम खिलाड़ी को तैयार भी करेंगे. वरना कोई एक बैठा रहेगा बेंच पर जो खिलाड़ी के लिए अच्छा नहीं है."

बता दें कि अब टी-20 सीरीज का चौथा मैच 30 अक्टूबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा. भारतीय टीम सीरीज में 3-0 से आगे हैं और पहले ही यह सीरीज अपने नाम कर चुकी है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चौथे टी-20 मैच में अभिषेक शर्मा को आराम दिया जाएगा या फिर से वैभव को बेंच पर बैठना होगा.

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