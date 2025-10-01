'अल्लाह कसम यार...', मोहम्मद आमिर को किस चीज का लगा सदमा? कांपती हुई आवाज में खुद बताया, VIDEO

Mohammad Amir, Asia Cup 2025: एशिया कप के 17वें सीजन का समापन हो चुका है. मगर फैंस के साथ-साथ पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी अभी भी इस हार के सदमें से बाहर नहीं निकल पाए हैं. मोहम्मद आमिर ने कांपती हुई आवाज में अपना दर्द साझा किया है. सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर करते हुए पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने कहा, 'यार हद्द है वैसे. अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है. एक हमने वो 2024 वाला वर्ल्ड कप का मैच इंडिया को प्लेट में रखकर दे दिया था और एक ये लगता है हमने प्लेट में रखकर दे दिया है. इंडिया ने बहुत अच्छा किया था कि टॉस जीतकर उन्होंने हमें पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया था. मुझे लगता है कि फाइनल में पहले बल्लेबाजी ही करना चाहिए. इतना अच्छा स्टार्ट मिला. फाइनल में इससे अच्छा आपको क्या स्टार्ट मिल सकता है. 11 ओवरों में 103 का स्कोर है और केवल एक आउट. दोनों ओपनर ने रन किए. इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए. मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है. अल्लाह की कसम यार. क्या ही बोले बंदा.'

शुरुआती अच्छा प्रदर्शन के बावजूद हार गई पाकिस्तान

इसमें कोई दो राय नहीं है कि फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने बल्लेबाजी एवं गेंदबाजों दोनों ही विभागों में अच्छी शुरुआत की थी. मगर उसके बावजूद वो ट्रॉफी को अपने नाम करने में नाकामयाब रही. ग्रीन टीम ने दुबई में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती 12.5 ओवरों में दो विकेट के नुकसान पर 113 रन बनाए थे. मगर इसके बाद जब उनके विकेटों के गिरने का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर वो थमने का नाम ही नहीं लिया. नतीजन पूरी टीम 19.1 ओवरों में 146 रनों पर ढेर हो गई.

Acc to Muhammad Amir match k 2 main points

1.M haris ka axar ko aati hai marna jab k dosri taraf set batter tha

2.agha ka pacer ko lana jab k wo spinners py phaas rhy thu pic.twitter.com/yhKFSbxl3n — FAKHAR💚AMIR💜 IMAD ❤️ (@hahs4221522_) September 29, 2025

यही नहीं जब भारतीय टीम 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान में उतरी तब भी पाकिस्तानी गेंदबाजों ने बेहतरीन शुरुआत दी. उन्होंने भारतीय टीम के शुरुआती तीन विकेट चार ओवरों में ही 20 रन पर गिरा दिए थे. मगर उसके बाद वो फिर से लय से भटक गए. नतीजन उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा.

यह भी पढ़ें- पीयूष चावला को मिल गई अपनी नई टीम, अब यहां अपनी फिरकी से करेंगे कमाल

