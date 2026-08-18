IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में ऐसा नहीं हुआ तो मुश्किल में पड़ सकता है भारत, आकाश चोपड़ा ने बता दी वजह

Aakash Chopra on IND vs SL 1st Test Day 4: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज़ आकाश चोपड़ा का मानना ​​है कि श्रीलंका के खिलाफ़ पहले टेस्ट के चौथे दिन भारत को 40 ओवर तक बल्लेबाज़ी करनी चाहिए और लगभग 350 का लक्ष्य रखना चाहिए. चोपड़ा ने बताया कि इस रणनीति में जोखिम भी है, क्योंकि भारत हार भी सकता है. हालांकि, उन्होंने समझाया कि मेहमान टीम के लिए सबसे अच्छा विकल्प यह होगा कि वे ठीक-ठाक रन रेट से बल्लेबाज़ी करें और 40 ओवर के आसपास अपनी पारी घोषित कर दें, भले ही इससे श्रीलंका को मौका मिल जाए.

"178 में 178 और जोड़कर 350 तक पहुंचें. अगर आप पांच के औसत से भी खेलते हैं, तो 200 रन बनाने में आपको 40 ओवर लगेंगे, और बारिश की भी बहुत संभावना है. इसलिए आपको तेज़ी से खेलना होगा. आपको थोड़ा आक्रामक खेलना होगा. यशस्वी, यशस्वी की तरह खेलो. केएल राहुल, आपके पास कई गियर हैं. इस बार T20 और ODI वाला गियर लगाओ," चोपड़ा ने YouTube पर कहा.

"बल्लेबाज़ी में काफी गहराई है. बस तेज़ी से खेलते रहो. मैं भारत को लगभग 40 ओवर दे रहा हूं. 150 से 175 रन के आसपास स्कोर करें और पारी घोषित कर दें. जोखिम उठाना होगा. मुझे पता है कि अगर 50 ओवर का खेल होता है और आखिरी दिन भी 90 ओवर का खेल होता है, तो हम 140 ओवर में हार भी सकते हैं," उन्होंने आगे कहा.

चोपड़ा ने समझाया कि अगर पूरा खेल होता है, तो श्रीलंका के जीतने की संभावना हो सकती है. हालांकि, अगर बारिश होती है, तो भारत के पास उन्हें आउट करने और जीत दर्ज करने के लिए पर्याप्त समय नहीं हो सकता है अगर वे लंबे समय तक बल्लेबाज़ी करने का फैसला करते हैं.

"अगर पूरा मैच होता है और हम उन्हें आउट नहीं कर पाते हैं, तो उनके पास 350 रन बनाने का समय होगा. हालांकि, अगर हम बहुत देर तक बल्लेबाज़ी करते हैं और बारिश के कारण एक सेशन खराब हो जाता है, तो हम पछताते रह जाएंगे. यह मुश्किल होगा, लेकिन भारत को यह जोखिम उठाना ही होगा," उन्होंने कहा.