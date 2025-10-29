विज्ञापन
IND vs AUS: अगर इस बल्लेबाज ने मार दिए सबसे ज्यादा रन तो हैरान मत होना, आकाश चोपड़ा की बोल्ड भविष्यवाणी

Aakash Chopra Big Statement: आकाश चोपड़ा ने एक बड़ी भविष्यवाणी करते हुए सबको चौंका दिया है. 48 वर्षीय पूर्व दिग्गज का मानना है कि जारी सीरीज में अगर विपक्षी टीम के कप्तान मिचेल मार्श सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो जाएं तो इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं होगी.

IND vs AUS: अगर इस बल्लेबाज ने मार दिए सबसे ज्यादा रन तो हैरान मत होना, आकाश चोपड़ा की बोल्ड भविष्यवाणी
Aakash Chopra
  • भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज हो चुका है
  • पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने मिचेल मार्श के सबसे ज्यादा रन बनाने की संभावना जताई है
  • मिचेल मार्श ने पिछले पांच मैचों में 273 रन बनाए हैं जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Aakash Chopra Big Statement: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज हो चुका है. अहम मुकाबले से पहले भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने एक बड़ी भविष्यवाणी करते हुए सबको चौंका दिया है. 48 वर्षीय पूर्व दिग्गज का मानना है कि जारी सीरीज में अगर विपक्षी टीम के कप्तान मिचेल मार्श सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो जाएं तो इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं होगी.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए आकाश चोपड़ा ने लिखा, 'कप्तानी में मिचेल मार्श अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं. गेंदबाजी में भी बदलाव करने में वह बेहद कुशल हैं. बल्ले से वह ज्यादा जिम्मेदारी निभा रहे हैं. अगर वह इस टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शामिल हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी.'

मार्श पिछले 5 मैचों में जड़ चुके हैं 273 रन

मिचेल मार्श के शानदार फॉर्म का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 5 पारियों में वह 273 रन ठोक चुके हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 2 बेहतरीन अर्धशतक निकले हैं. खास बात यह है कि इस बीच वह 2 बार नाबाद भी रहे हैं.

मिचेल मार्श का टी20 इंटरनेशनल करियर

खबर लिखे जाने तक कंगारू बल्लेबाज ने कुल 76 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 73 पारियों में 33.26 की औसत से 1996 रन निकले हैं. मार्श के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 शतक और 18 अर्धशतक दर्ज है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

