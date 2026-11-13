'रिंकू सिंह को कप्तानी दो...' IPL 2027 से पहले KKR को पूर्व भारतीय स्टार ने दिया अहम सुझाव

भारत के पूर्व बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने कहा है कि अगर IPL 2027 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को कोई उपयुक्त कप्तान नहीं मिलता है, खासकर विदेशी खिलाड़ियों में से, तो उन्हें रिंकू सिंह को कप्तान बना देना चाहिए. अजिंक्य रहाणे के संन्यास के बाद यह सवाल उठ रहा है कि KKR की कप्तानी कौन करेगा. पिछले सीजन में KKR प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई थी, और उन्हें 17 नवंबर की समय-सीमा से पहले अपनी रिटेंशन लिस्ट भी फाइनल करनी है.

जियोस्टार से बात करते हुए आकाश चोपड़ा ने कहा,"रिंकू को कप्तान बना दें. आपने उन्हें उप-कप्तान बनाया था, है ना? तो अब उन्हें कप्तान बना दीजिए. वह UPT20 में अपनी टीम की कप्तानी करते हैं. कभी-कभी आपको किसी को सीधे बड़ी जिम्मेदारी देकर देखना होता है कि क्या होता है." "तो, यह एक मौका है, जब तक कि उन्हें नीलामी में कोई और न मिल जाए. अगर उन्हें कोई नहीं मिलता है, तो विदेशी खिलाड़ियों की तलाश करने के बजाय, मैं रिंकू को चुनूंगा."

उन्होंने यह भी कहा कि अगर केकेआर अपने दो सबसे महंगे खिलाड़ियों,ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन और तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना, को रिलीज कर देती है, तो उनके पास नीलामी में कप्तान खोजने के लिए काफी फंड होगा. पूर्व भारतीय स्टार ने कहा,"मैं कैमरून ग्रीन (25.2 करोड़ रुपये) को रिलीज करने की बात कर रहा हूं. यह वर्ल्ड कप का साल है और एशेज का भी साल है, इसलिए यह पक्का नहीं है कि वह उपलब्ध रहेंगे या कितने मैच खेल पाएंगे."

चोपड़ा ने आगे कहा,"अगर आप उन्हें रिलीज कर देते हैं, और बाद में उन्हें वापस खरीदना भी चाहें, तो आप उन्हें आसानी से 50 प्रतिशत कम कीमत पर ले सकते हैं. दूसरी तरफ, मथीशा पथिराना भी नहीं खेल रहे हैं, तो वहां भी 18 करोड़ रुपये का खर्च है. संभावना है कि KKR इस नीलामी में सबसे ज्यादा रकम के साथ उतरेगी, और यही सबसे बड़ी बात होगी."

"हमें यह भी नहीं पता कि मुस्तफिजुर रहमान का क्या होगा. अगर वह उपलब्ध हैं और खेल सकते हैं, तो आप उन्हें रिटेन करना चाहेंगे, लेकिन क्या वह खेल पाएंगे? हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता." चोपड़ा ने आगे कहा,"अगर वह खेल सकता है, तो मैं उसे फिर भी रिटेन करूंगा, क्योंकि उन दो खिलाड़ियों को रिलीज करने के बाद आपके पास पहले से ही 43 करोड़ रुपये अतिरिक्त मौजूद हैं."

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या ऑलराउंडर रमनदीप सिंह और तेज गेंदबाज उमरान मलिक को टीम में बनाए रखना सही है, खासकर तब जब उन्होंने IPL 2026 में बहुत कम मैच खेले हैं. आकाश चोपड़ा ने कहा,"मुझे व्यक्तिगत रूप से 4 करोड़ रुपये में रमनदीप सिंह को लेकर थोड़ी चिंता है. उनका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और यही मेरे लिए चिंता की बात है. अगर मैं उन्हें खिलाने ही नहीं वाला हूँ और वह अच्छा प्रदर्शन भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या मुझे किसी और विकल्प की ओर नहीं देखना चाहिए?"

पूर्व ओपनर ने आगे कहा,"मुझे पता है कि यह सिर्फ 4 करोड़ रुपये की बात है, लेकिन इस पैसे का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है. एक और खिलाड़ी उमरान मलिक हैं. क्या उन्हें रिलीज कर देना चाहिए? वह सिर्फ 75 लाख रुपये के हैं, लेकिन टीम उन्हें खिलाती ही नहीं है. अगर वे उन्हें नहीं खिला रहे हैं, तो उमरान के भले के लिए मैं यही कहूंगा कि उन्हें रिलीज कर दें." "उस लड़के के लिए बुरा लगता है, क्योंकि उसमें काफी क्षमता है, तो फिर उसे बेंच पर क्यों बिठाए रखना? अगर आप उसे नहीं खिला सकते और हर्षित (राणा) उपलब्ध हैं, तो उस लड़के को जाने दें ताकि वह कहीं और जाकर खेल सके."

भारत के पूर्व ओपनर अभिनव मुकुंद ने सुझाव दिया कि KKR को युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज तेजस्वी सिंह दहिया को रिटेन करना चाहिए. उन्होंने पिछले ऑक्शन का हवाला देते हुए बताया कि तब अनकैप्ड भारतीय विकेटकीपरों को कितनी अच्छी कीमत मिली थी.

मुकुंद ने कहा,"मैं फिर भी तेजस्वी को रिटेन करूंगा क्योंकि वह 3 करोड़ रुपये के खिलाड़ी हैं. अभी आपके पास काफी पैसा मौजूद है और आपको खिलाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी. वैसे भी, मुझे नहीं लगता कि इस ऑक्शन में कोई भी खिलाड़ी कैमरन ग्रीन वाली कीमत के आंकड़े को पार कर पाएगा." "मुझे लगता है कि आपको इन खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहिए. पिछली नीलामी इस बात का बेहतरीन उदाहरण थी कि भारतीय घरेलू विकेटकीपर-बल्लेबाजों की कितनी मांग है. कार्तिक शर्मा को काफी अच्छी कीमत मिली, लेकिन उसके बाद मांग में कमी आ गई."

उन्होंने आगे कहा,"राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले सलिल अरोड़ा, तेजस्वी सिंह और रवि सिंह, सभी 3-4 करोड़ रुपये के ब्रैकेट में थे. इसलिए, मुझे लगता है कि आपको उसे रिटेन करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के इस लड़के में काफी क्षमता है."