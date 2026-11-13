सेकंड हैंड में बेस्ट है Hyundai की ये 7-सीटर SUV, लाखों की बचत, फीचर्स दमदार

Mahindra की XUV 7XO, Scorpio और टाटा सफारी जैसी दिग्गज गाड़ियों की भीड़ में Hyundai की एक बेहतरीन 7-सीटर SUV अक्सर पीछे छूट जाती है. हम बात कर रहे हैं Hyundai Alcazar की. ढेर सारे फीचर्स और एक बहुत ही शानदार पैकेज होने के बावजूद, पिछले कुछ समय से Hyundai Alcazar की बिक्री में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. यही वजह है कि नई Hyundai Alcazar खरीदने के बजाय इसके सेकेंड-हैंड (यूज्ड) मॉडल को खरीदना आपके बजट के लिए एक बहुत ही फायदे का सौदा साबित हो सकता है.

अगर आप पुरानी गाड़ियों के मार्केट पर नजर डालेंगे, तो आपको बिक्री के लिए ढेरों Hyundai Alcazar मॉडल्स मिल जाएंगे. इसके फेसलिफ्ट मॉडल्स आमतौर पर 17 लाख से 20 लाख रुपये के बीच लिस्टेड हैं. ये कीमत इसके सबसे टॉप-एंड Signature मॉडल्स के लिए है, जिसका सीधा मतलब है कि इसके निचले वेरिएंट्स आपको इससे भी कम कीमत में मिल सकते हैं. ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पेट्रोल के मुकाबले इसके डीजल वेरिएंट्स की रीसेल वैल्यू थोड़ी ज्यादा बेहतर रहती है.

रिपोर्ट के अनुसार, यूज्ड मार्केट में साल 2024 मॉडल की Hyundai Alcazar Signature (O) (पेट्रोल DCT 6-सीटर) कार केवल 17.49 लाख रुपये की कीमत पर लिस्टेड है. आपको बता दें कि इसका Signature (O) वेरिएंट अब बंद किया जा चुका है. अगर आज साल 2026 में आप नई Alcazar Signature खरीदते हैं, तो इसकी ऑन-रोड कीमत (मुंबई) लगभग 25.21 लाख रुपये बैठती है. यानी इस पुरानी कार को चुनकर आप सीधे 7 लाख रुपये से ज्यादा की बड़ी बचत कर सकते हैं. सबसे खास बात ये है कि 2024 मॉडल होने के कारण यह कार अभी भी कंपनी की स्टैंडर्ड वारंटी के कवर में आती है.

कम कीमत में मिलेंगे ये धांसू फीचर्स

बड़ा पैनोरमिक सनरूफ

Level-2 ADAS टेक्नोलॉजी

पावर्ड फ्रंट सीट्स

पहली और दूसरी दोनों लाइनों में वेंटिलेटेड सीटें

पहली और दूसरी दोनों लाइनों के लिए वायरलेस फोन चार्जर

10.25-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन

10.1-इंच का फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

8-स्पीकर्स वाला प्रीमियम Bose साउंड सिस्टम

अलग-अलग तापमान सेट करने के लिए डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल

चाबी से ही गाड़ी शुरू करने के लिए रिमोट इंजन स्टार्ट

परफॉर्मेंस भी जबरदस्त

परफॉर्मेंस की बात करें तो इस पेट्रोल मॉडल में 1.5-लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है जो 158 bhp की पावर और 253 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसे बेहद स्मूथ 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. आमतौर पर 7-सीटर गाड़ियों में पेट्रोल इंजन को बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है, और अगर आप इसका डीजल मॉडल चाहते हैं, तो आपको लगभग 1 लाख रुपये अतिरिक्त देने के लिए तैयार रहना होगा.

यही टर्बो इंजन हुंडई की क्रेटा में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन Hyundai Alcazar का साइज क्रेटा से बड़ा और भारी होने के कारण ये कार सड़क पर थोड़ी भारी महसूस होती है. अगर आपको बहुत ज्यादा तेज ड्राइविंग पसंद है, तो आपके लिए XUV 7XO और Tata Safari ज्यादा बेहतर ऑप्शन साबित होंगे. इसके बावजूद, Hyundai Alcazar का ये इंजन रोजमर्रा के सफर और हाइवे ट्रिप्स के लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस और आरामदायक राइड क्वालिटी देता है.

यूज्ड Hyundai Alcazar है सबसे बेस्ट-वैल्यू डील

आज के मार्केट को देखते हुए एक नई Hyundai Alcazar पर लगभग 25-26 लाख रुपये खर्च करना कोई बहुत समझदारी भरा फैसला नहीं है. इतनी ही कीमत में आपको महिंद्रा की टॉप-एंड XUV 7XO या Tata Safari मिल जाएगी, जो इससे कहीं ज्यादा पावरफुल, प्रैक्टिकल और लगभग इसी तरह के फीचर्स के साथ आती हैं.

Hyundai Alcazar की घटती रीसेल वैल्यू का फायदा उठाना और इसका सेकेंड-हैंड मॉडल खरीदना सबसे बेस्ट-वैल्यू डील है. इसके 2024 फेसलिफ्ट मॉडल को खरीदकर आप बहुत ही आसानी से 6 से 8 लाख की बड़ी बचत कर सकते हैं. सबसे जरूरी बात ये है कि कंपनी की वारंटी बची होने के कारण आपको गाड़ी की हेल्थ को लेकर भी कोई चिंता नहीं होगी. वारंटी खत्म होने के बाद भी हुंडई के स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं, और कंपनी का सर्विस नेटवर्क भी पूरे देश में बहुत मजबूत है.

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