आकाश चोपड़ा ने Asia Cup 2025 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का किया ऐलान, श्रेयस अय्यर बने कप्तान

Aakash Chopra, Asia Cup 2025: आकाश चोपड़ा ने अनसिलेक्टेड खिलाड़ियों को चुनकर एशिया कप 2025 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है.

आकाश चोपड़ा ने Asia Cup 2025 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का किया ऐलान, श्रेयस अय्यर बने कप्तान
Aakash Chopra
  • आकाश चोपड़ा ने एशिया कप 2025 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का चयन किया है जिसमें कई अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं
  • टीम में चार ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल और साई सुदर्शन को जगह मिली है
  • मध्यक्रम में श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया है जबकि ऋषभ पंत और अन्य धुरंधर बल्लेबाज भी शामिल हैं
Aakash Chopra, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है. जहां कई बड़े खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला है. इन्हीं खिलाड़ियों को मिलाकर टीम इंडिया के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने अपनी 15 सदस्यीय टीम का चुनाव किया है. इसमें एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, जो किसी भी टूर्नामेंट को जीतने का दम रखते हैं.

चार ओपनर का किया चुनाव

आकाश चोपड़ा ने अपनी टीम में चार ओपनर खिलाड़ियों का चुनाव किया है. जिसमें यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल और साई सुदर्शन का नाम शामिल है. ये खिलाड़ी अपने दम पर पूरे मैच का रुख बदलने में माहिर हैं.

मध्यक्रम में इन खिलाड़ियों को मिला मौका

आकाश चोपड़ा ने अपनी टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ियों को मध्यक्रम में मौका दिया है. जिसमें श्रेयस अय्यर से लेकर पंत तक का नाम शामिल है. आकाश ने अपनी टीम का कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में रखा है.

ऑलराउंडर खिलाड़ियों की है भरमार

आकाश चोपड़ा की टीम में ऑलराउंडर खिलाड़ियों की भरमार है. नीतीश कुमार रेड्डी से लेकर क्रुनाल पंड्या, रियान पराग और वाशिंगटन सुंदर का नाम देखा जा सकता है. ये खिलाड़ी गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी मैच का रुख बदलने में माहिर हैं.

टीम में तीन तेज गेंदबाज

आकाश चोपड़ा ने अपनी टीम में तीन पेशेवर तेज गेंदबाजों को शामिल किया है. जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और खलील अहमद का नाम प्रमुख रूप से शमिल है. इसके अलावा स्पिन विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने युजवेंद्र चहल के कंधों पर रखी है.

आकाश चोपड़ा की 15 सदस्यीय टीम

यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी, क्रुनाल पंड्या, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, युजवेंद्र चहल और खलील अहमद.

