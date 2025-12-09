IND vs SA, T20I: बोतल फेंकी गई.. धोनी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण..जब कटक में भारतीय टीम को मिला था गहरा ‘जख्म’

India vs South Africa T20I at Barabati Stadium: कटक के इस मैदान पर अब तक 3 टी20 मैच खेले गए हैं. इन तीनों ही मुकाबलों में भारत की टीम शामिल रही है. भारत ने यहां सिर्फ एक ही मैच जीता, जबकि 2 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा. इस मैदान पर 5 अक्टूबर 2015 को सबसे पहली बार टी20 मैच खेला गया था. साउथ अफ्रीकी टीम ने भारत को 17.2 ओवरों में महज 92 रन पर समेटने के बाद 17.1 ओवरों में 6 विकेट शेष रहते जीत दर्ज की थी. इसके बाद, 20 दिसंबर 2017 को यहां दूसरी बार टी20 मैच खेला गया, जिसमें भारत ने 93 रन से शानदार जीत दर्ज की. लेकिन अक्टूबर 2015 की रात को कटक के मैदान पर जो कुछ भी हुई उसे आजतक फैन्स नहीं भूले हैं. कटक में भारत को मिली इस हार का घांव आज भी नहीं भरा है.

आखिर हुआ था !

अक्टूबर 2015 में कटक के मैदान पर भारतीय पारी 17.2 ओवरों में महज 92 रन पर आउट हो गई थी. विराट कोहली उस मैच में केवल 1 रन बनाकर रन आउट हो गए थे. भारत की खराब बल्लेबाजी को देखकर फैन्स हैरान और शॉक में थे. फैन्स को यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी बल्लेबाजी लाइनअप होने के बाद भी भारतीय टीम इस तरह से बिखर जाएगी. लेकिन फैन्स को उम्मीद थी कि भारतीय गेंदबाज कमाल करेंगे और साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन फैन्स की उम्मीद को उस समय झटका लगा जब अफ्रीकी बल्लेबाजों ने 11 ओवर में 64 रन तीन विकेट पर बना लिए थे. इसके बाद भारत की हार निश्चित थी. फैन्स अब अपना आपा खो रहे थे.

भारत की हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए फैन्स

इसके बाद फिर फैन्स भारत की हार को करीब आता देख बर्दाश्त नहीं कर पाए, स्टैंड से बोतलें फेंकी जाने लगी. फैन्स नाराज हो गए. मैदान पर प्लास्टिक की बोतलें देखकर अंपायर ने मैच को कुछ समय के लिए रोक दिया. 19 मिनट के बाद फिर से मैच को शुरू किया गया लेकिन इसके दो ओवर बाद फिर से स्टैंड से बोतलें उड़ने लगी. अंपायर अब गुस्से में थे. उन्होंने खिलाड़ियों को वापस ड्रेसिंग रूम जाने का निर्देश दे दिया. ऐसा लग रहा था कि मैच अब पूरा नहीं हो पाएगा. पुलिस और ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों ने फैन्स के गुस्से को शांत करने के लिए मेहनत करते रहे. आखिर 27 के मेहनत के बाद फैन्स का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ और मैच को फिर से शुरू किया गया. आखिर में साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया और सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाने में सफल रही. मैच के बाद भारतीय कप्तान धोनी ने फैन्स के गुस्से और बोतल मैदान पर फेंकने वाली घटना को काला अध्याय और दुर्भाग्यपूर्ण बताया. अफ्रीकी कप्तान ने कहा, भारत में मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था.

अतीत के कड़वी यादों को पीछे छोड़ने का मौका भी है.

कटक में हुए इस घटना ने खिलाड़ियों को हताश कर दिया था. गावस्कर ने फैन्स के व्यवहार की आलोचना भी की थी. अब एक बार फिर भारत औऱ साउथ अफ्रीकी टीम टी-20 में कटक के मैदान पर उतरने वाली है. इस मैदान पर फैन्स और खिलाड़ियों की कड़वी यादें हैं. भारतीय टीम उस कड़वी यादों को पीछे छोड़कर भारतीय फैन्स को एक नई याद देने की कोशिश करेगी.