IPL इतिहास की वो 5 पारियां, जिनमें टीमों ने लुटाए सबसे ज्यादा 'अतिरिक्त रन'

क्रिकेट के खेल में रन सिर्फ बल्लेबाज के बल्ले से ही नहीं बनते, बल्कि गेंदबाज की गलती से भी बनते हैं. आइए, ऐसे ही 5 आईपीएल मुकाबलों के बारे में जानते हैं, जिसमें टीम ने सबसे ज्यादा अतिरिक्त रन लुटा दिए.

डेक्कन चार्जर्स (28 रन): यह टीम 20 अप्रैल 2008 को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 18.4 ओवरों में महज 110 रन पर सिमट गई. इसके बाद चार्जर्स ने केकेआर की पारी में 15 वाइड, 8 लेग बाई, 4 बाई और 1 रन नो-बॉल पर लुटाए. केकेआर ने 19 ओवरों में 5 विकेट शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (27 रन): यह मुकाबला धर्मशाला में 17 मई 2011 को खेला गया, जिसमें किंग्स इलेवन पंजाब ने 2 विकेट खोकर 232 रन बनाए. इस पारी में आरसीबी ने कुल 27 अतिरिक्त रन (14 लेग बाई, 7 बाई, 4 वाइड और 2 नो-बॉल) दिए. इसके जवाब में आरसीबी 17 ओवरों में महज 121 रन पर सिमट गई. पंजाब ने मुकाबला 111 रन से अपने नाम किया.

मुंबई इंडियंस (26 रन): 16 मई 2009 को खेले गए इस मैच में मुंबई इंडियंस (एमआई) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 147 रन बनाए. इसके जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने 19.1 ओवरों में जीत हासिल कर ली. मुंबई इंडियंस ने इस पारी में 26 अतिरिक्त रन (16 लेग बाई और 10 वाइड) दिए. सीएसके ने मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम किया.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (26 रन): राजस्थान रॉयल्स ने 17 मई 2008 को जयपुर में खेले गए इस मुकाबले में 1 विकेट खोकर 197 रन बनाए. इस पारी में आरसीबी ने कुल 26 अतिरिक्त रन (18 वाइड, 6 लेग बाई, 1 बाई और 1 नो-बॉल) लुटा दिए. इसके जवाब में आरसीबी निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 132 रन बना सकी. रॉयल्स ने मैच 65 रन से अपने नाम किया.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (26 रन): यह मैच 16 मई 2015 को मुंबई में खेला गया, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 199 रन बनाए. इसके जवाब में केकेआर निर्धारित ओवरों में 190/9 का स्कोर ही बना सकी. इस पारी में आरसीबी ने भले ही 26 अतिरिक्त रन (18 वाइड, 5 नो-बॉल और 3 लेग बाई) लुटाए, लेकिन 9 रन से मैच अपने नाम कर लिया.

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