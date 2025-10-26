विज्ञापन
विशेष लिंक

वो एक पल…जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में Virat Kohli के एक जेस्चर ने जीत लिए करोड़ों दिल

Kohli viral video: सोशल मीडिया पर इन दिनों विराट कोहली का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद यूजर्स उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
वो एक पल…जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में Virat Kohli के एक जेस्चर ने जीत लिए करोड़ों दिल
मैच जीता भारत ने, लेकिन दिल जीत गए विराट...

Virat Kohli Sweet Gesture To Tiranga: कभी-कभी देशभक्ति नारे से नहीं, एक छोटे से इशारे से भी झलक जाती है. ऑस्ट्रेलिया में भारत की धमाकेदार जीत के बाद जब विराट कोहली ड्रेसिंग रूम लौट रहे थे, तभी भीड़ में खड़ा एक फैन गलती से तिरंगा गिरा देता है. चारों ओर खुशी का माहौल था, कैमरे फ्लैश कर रहे थे...मगर उस शोर के बीच विराट ने कुछ ऐसा किया, जिसने पूरे देश का दिल जीत लिया.

तिरंगा गिरा…और कोहली रुक गए (Virat Kohli Tiranga video)

वो पल कुछ सेकंड का था, लेकिन असर सालों तक रहेगा. जैसे ही झंडा जमीन पर गिरा, कोहली ने बिना एक पल गंवाए तुरंत रुककर तिरंगा उठाया, फैन को वापस थमाया और अंदर चले गए. ना कैमरे के लिए, ना शो ऑफ के लिए...बस दिल से निकला एक सम्मान, जो हर भारतीय को गर्व से भर गया. वो चाहें तो आगे बढ़ सकते थे...आखिर मैच जीतकर लौट रहे थे, जश्न का वक्त था, लेकिन नहीं…क्योंकि जब दिल में भारत बसता है, तो हर कदम देश के नाम होता है.

फैंस बोले-'ये है असली हीरो' (Virat Kohli Ke Tiranga Uthaane Wala Video)

वीडियो जैसे ही X (Twitter) पर वायरल हुआ, फैंस ने सोशल मीडिया को प्यार और गर्व से भर दिया. एक यूजर ने लिखा, 'देश का तिरंगा विराट के दिल में बसता है.' दूसरे ने कहा, 'देशभक्ति उनके खून में है, सिर्फ खेल में नहीं.' वो सिर्फ रन मशीन नहीं हैं...वो रियल हीरो हैं, जो मैदान पर जितने जोशीले हैं, देश के लिए उतने ही भावुक भी.'

देश के लिए खेलना, सिर्फ खेल नहीं (Virat Kohli Picked Indian Flag And Give It To Fan)

  • विराट कोहली का यह जेस्चर बताता है कि देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त तक सीमित नहीं होती.
  • यह वो एहसास है जो हर उस खिलाड़ी में होता है, जो भारत के नाम से मैदान में उतरता है.
  • कोहली ने ना सिर्फ झंडा उठाया...उन्होंने सम्मान, गर्व और भावनाओं का भार भी संभाला.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Virat Kohli Ke Tiranga Uthaane Wala Video, Virat Kohli Picked Indian Flag And Give It To Fan, Virat Kohli Tiranga Video, Virat Kohli Gesture, Kohli Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now