रात के 12:30 बजे कैसे बाहर आई? दुर्गापुर गैंगरेप मामले में CM ममता बनर्जी का ये कैसा बयान

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा के साथ ‘गैंगरेप’ की घटना को “स्तब्धकारी” करार दिया. उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी
  • बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल कॉलेज की छात्रा से हुए गैंगरेप ने पूरे देश को झकझोर कर दिया है
  • सीएम ममता बनर्जी ने सुरक्षा की जिम्मेदारी निजी कॉलेजों पर डालते हुए पीड़िता के देर रात बाहर जाने पर सवाल उठाए
  • बीजेपी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वह पीड़िता को दोषी ठहराकर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही हैं
दुर्गापुर:

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की MBBS छात्रा के साथ हुए गैंगरेप ने पूरे देश को झकझोर दिया है. इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. गैंगरेप की घटना के बाद CM ममता बनर्जी ने चौंकाने वाली टिप्पणी करते हुए छात्रों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी निजी कॉलेजों पर डालने की कोशिश की है. सीएम ममता बनर्जी ने सवाल उठाया है कि 23 वर्षीय छात्रा देर रात कैंपस से कैसे निकल गई. सीएम ममता बनर्जी अपनी इस टिप्पणी पर घिरती नजर आ रही है.

सीएम ममता के किस बयान पर विवाद

बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर पीड़िता को शर्मिंदा करने का आरोप लगाया है. घटना के बाद मीडिया को दिए अपने पहले बयान में उन्होंने पूछा, "वह एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी. इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? वह रात के 12:30 बजे कैसे बाहर आई?" मुख्यमंत्री ने इस घटना को "चौंकाने वाला" बताया और कहा कि बंगाल पुलिस सभी ज़रूरी कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को अपने छात्रों और "नाइट कल्चर" का ध्यान रखना चाहिए. बनर्जी ने कहा, "उन्हें बाहर आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी. यह एक जंगली इलाका है."

बीजेपी को सीएम ममता ने घेरा

ओडिशा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए बनर्जी ने पड़ोसी राज्य में रेप के मामलों का ज़िक्र किया. उन्होंने पूछा, "ओडिशा में समुद्र तट पर लड़कियों के साथ रेप हुआ. ओडिशा सरकार ने क्या कार्रवाई की?" मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों को सज़ा दी जाएगी और कहा कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे. जब ऐसा दूसरे राज्यों में होता है, तो यह निंदनीय है. मणिपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में ऐसे कई मामले सामने आए हैं. हमें लगता है कि वहां की सरकारों को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए."

क्या है गैंगरेप मामला

बीजेपी ने कहा है कि बंगाल की मुख्यमंत्री यौन हिंसा के मामलों में न्याय सुनिश्चित करने के बजाय पीड़िता को ही दोषी ठहरा रही हैं.  ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली यह छात्रा दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है. शुक्रवार की रात वह अपनी एक दोस्त के साथ बाहर गई थी, तभी कुछ लोग उनके पास आए. वे उसे जबरन एक सुनसान इलाके में ले गए और उसके साथ रेप किया. पीड़िता के पिता ने कहा है कि वह उसे वापस ओडिशा ले जाएंगे और बंगाल में उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं.

पिता ने बयां किया दर्द

दुखी पिता ने कहा, "मेरी बेटी दर्द में है और वह अभी चल नहीं सकती. वह बिस्तर पर है. मुझे यहां उसकी सुरक्षा की चिंता है. वे उसे यहां कभी भी मार सकते हैं. इसलिए हम उसे वापस ओडिशा ले जाना चाहते हैं, हमारा भरोसा उठ गया है. हम नहीं चाहते कि वह बंगाल में रहे. वह ओडिशा में अपनी पढ़ाई जारी रखेगी." उन्होंने यह भी कहा कि ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उनसे संपर्क किया है.

पुलिस का क्या एक्शन

उन्होंने कहा, "ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मुझसे बात की है. प्रशासन हमारी मदद कर रहा है." उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को ओडिशा के एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने का अनुरोध किया है. इस अपराध के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक को हिरासत में लिया गया है. गिरफ्तार किए गए तीनों लोगों की पहचान अपू बाउरी (21), फिरदौस सेख (23) और सेख रियाजुद्दीन (31) के रूप में हुई है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, पीड़िता के साथ मौजूद पुरुष मित्र भी पूछताछ के दायरे में है.

ओडिशा सीएम ने क्या कहा

पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा है कि वह इस घटना से "बेहद दुखी" है और आश्वासन दिया है कि दोषियों को सज़ा मिलेगी. "पीड़िता का दर्द जितना ओडिशा का है, उतना ही हमारा भी है और हम अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे." ओडिशा के मुख्यमंत्री मांझी ने इस घटना को "बेहद निंदनीय और दर्दनाक" बताया है. उन्होंने कहा, "मैं सीएम ममता बनर्जी से आग्रह करता हूं कि वे आरोपियों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई करें. मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को पश्चिम बंगाल सरकार से संपर्क करने और आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है. ओडिशा सरकार पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करेगी."

