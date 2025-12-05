मस्जिद बनाने से कौन रोकेगा... TMC से सस्पेंड हुमायूं कबीर का ममता बनर्जी को खुला चैलेंज

तृणमूल कांग्रेस ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित किया तो उन्होंने अलग से पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया. इतना ही नहीं विधायक ने सीएम ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है. हुमायूं कबीर ने कहा कि साल 2026 में ममता बनर्जी सीएम नहीं बनेंगी. वह एक्स सीएम हो जाएंगी. वह शपथ नहीं ले पाएंगी.

ये भी पढ़ें- ममता के लिए नई चुनौती? हुमायूं कबीर खड़े कर रहे हैं मुश्किलें, क्या मुस्लिम वोट बैंक में दरार पड़ने वाली है?

मैं चैलेंज दे रहा हूं कि मुझे कौन रोकेगा

हुमायूं कबीर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैंने मस्जिद वाली जगह दिखा दी है. अब जमीन कितनी है, यह बताने की कोई जरूरत नहीं है. हमने नींव रखने की बात कही है, वह करेंगे. हम इस्लामिक हॉस्पिटल बनाएंगे, मुसाफिरखाना होगा, होटल, हेलिपैड, पार्क, मेडिकल कॉलेज भी बनाएंगे. थोड़ा समय दीजिए, हम यह सब काम करके दिखाएंगे. मैं चैलेंज दे रहा हूं कि मुझे कौन रोकेगा.

ममता बनर्जी पर RSS के लिए काम करने का आरोप

उन्होंने ममता बनर्जी पर आरएसएस के लिए काम करने के आरोप पर कहा कि साल 2011 में ममता बनर्जी सीएम बनीं, तब राज्य में 500 से कम आरएसएस के स्वयंसेवक थे, लेकिन 14 साल उनके सीएम रहने के बाद पश्चिम बंगाल में 12,000 से अधिक स्वयंसेवक हैं. इससे ही पता चलता है कि वह किसके लिए काम कर रही हैं.

मैं मस्जिद बना रहा हूं तो गुस्सा क्यों?

उन्होंने कहा कि सरकारी कोष से पैसा खर्च करके जगन्नाथ मंदिर किसने बनाया? उन्होंने ही तो बनवाया है. 1,100 करोड़ रुपए की जमीन मंदिर बनाने के लिए दे दी. ऐसे में अगर मैं मस्जिद बना रहा हूं तो इन्हें गुस्सा क्यों है? मुसलमानों के लिए सरकार और उनके मंत्रियों ने क्या किया? कितने लोगों को नौकरी दी? यह तो सामने आकर बोलना चाहिए. जवाब उन्हें देना पड़ेगा. टीएमसी छोड़ने पर वोट प्रतिशत के बारे में उन्होंने कहा कि चुनाव में क्या होगा और क्या नहीं होगा, यह आने वाले समय में पता चलेगा.

इनपुट- IANS के साथ

बता दें कि हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद बनाने का ऐलान किया है.उन्होंने इस मस्जिद को बाबरी मस्जिद नाम दिया है. उनका कहना है कि हम 6 दिसंबर को इस मस्जिद की नींव रखने वाले हैं. इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है और हिंदूवादी संगठनों ने इसे लेकर चेतावनी दी है.