बंगाल में मेडिकल छात्रा से गैंगरेप पर बवाल, छोड़कर चला गया था दोस्त, दरिंदगी के बाद आरोपियों ने मांगे थे पैसे

पश्चिम बंगाल में ओडिशा की मेडिकल छात्रा से गैंगरेप का मामला तूल पकड़ गया है. विपक्षी बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है, वहीं सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने ऐसे मामले में राजनीति न करने की अपील की है. इस बीच दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाने के पुलिस अधिकारी ने प्रारंभिक जांच के आधार पर बताया है कि दुर्गापुर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा शुक्रवार रात करीब आठ-साढ़े आठ बजे अपने दोस्त के साथ कॉलेज कैंपस से बाहर गई थी. उसी दौरान तीन अज्ञात लोग वहां पहुंचे तो उसका दोस्त छात्रा को अकेला छोड़कर चला गया. आरोपियों ने जंगल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया.

गैंगरेप के बाद आरोपियों ने दी थी धमकी

याद दिला दें, पिछले साल आरजी कर अस्पताल में मेडिकल छात्रा की बलात्कार के बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. उसके बाद बड़े पैमाने पर आक्रोश भड़का था. दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाने के पुलिस अधिकारी ने बताया कि सेकंड इयर में पढ़ने वाली छात्रा का हमलावरों ने फोन भी छीन लिया था और उसे लौटाने के लिए पैसे भी मांगे थे. उन्होंने धमकी दी थी कि अगर किसी को बताया तो गंभीर नतीजे होंगे. अधिकारी ने कहा कि हमने रात में ही पीड़िता के दोस्त से बात की. सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की जा रही है.

बंगाल पुलिस बोली, इंसाफ दिलाएंगे

बंगाल पुलिस ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि हम दुर्गापुर में ओडिशा की मेडिकल छात्रा पर हुए यौन हमले से बहुत दुखी हैं और सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि दोषियों को सजा दिए बिना नहीं छोड़ा जाएगा. पुलिस ने कहा कि इस घटना से जितना दर्द ओडिशा को है, उतना ही दर्द हमें भी है. हम अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. पश्चिम बंगाल पुलिस महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के लिए प्रतिबद्ध है.

पुलिस ने दर्ज किया पीड़िता का बयान

अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली पीड़िता का कॉलेज अस्पताल में इलाज हो रहा है. छात्रा के परिजनों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है. पीड़िता का बयान भी दर्ज किया गया है. दुर्गापुर कमिश्नरेट के उपायुक्त (पूर्वी) अभिषेक गुप्ता ने कहा कि मामला संवेदनशील है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है.

छात्रा के परिजनों का दर्द फूटा

छात्रा के माता-पिता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बेटी के दोस्तों का फोन आने के बाद वह शनिवार सुबह दुर्गापुर पहुंचे. छात्रा की मां ने आरोप लगाया कि शुक्रवार रात करीब 10 बजे उनकी बेटी के साथ उस वक्त गैंगरेप किया गया, जब वह अपने एक दोस्त के साथ रात का भोजन करने के लिए कॉलेज परिसर से बाहर गई थी. छात्रा के पिता ने कहा कि मैंने सुना था कि इस कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए हमने अपनी बेटी को यहां मेडिकल की पढ़ाई के लिए भेजा था. हमें क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा.

एनसीडब्ल्यू सदस्य अर्चना मजूमदार ने वारदात के लिए बंगाल पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए. Photo: IANS

NCW ने ममता की पुलिस पर दोष मढ़ा

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) का एक दल पीड़िता और उसके माता-पिता से मिलने के लिए दुर्गापुर के अस्पताल पहुंचा. एनसीडब्ल्यू सदस्य अर्चना मजूमदार ने आरोप लगाया कि बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं. पुलिस ऐसे मामलों में कोई सक्रिय कदम नहीं उठा रही है. यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है. मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगी कि वे आगे आएं और इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए मिलकर काम करें.

BJP का आरोप, कानून-व्यवस्था ध्वस्त

इस मामले पर सियासत भी गरमा गई है. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए न्यू टाउनशिप थाने के बाहर धरना दिया. विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पुलिस विभाग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास है. उनके शासन में प्रदेश में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है. पिछले साल आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर मौजूद एक डॉक्टर के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था. उसके बाद महिलाओं को प्रताड़ित करने की कई घटनाएं हुईं. अब ये वारदात हुई है. अब पश्चिम बंगाल के लोगों को नई सरकार मिले, इसका समय आ गया है. सुवेंदु ने पीड़िता के पिता से फोन पर बात करके हरसंभव मदद का आश्वासन दिया.

भाजपा के आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल में यौन हिंसा का एक और भयावह मामला सामने आया है. दुर्गापुर के आईक्यू मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया. उसका बयान दर्ज कर लिया गया है, उसका इलाज जारी है और वासिफ अली तथा उसके साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है.

महिलाओं की सुरक्षा में सरकार फेलः कांग्रेस

पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह महिलाओं की सुरक्षा में तृणमूल कांग्रेस सरकार की नाकामी को दर्शाती है. हम सरकार से त्वरित जांच की मांग करते हैं और स्थिति का आकलन करने व अगला कदम तय करने के लिए दुर्गापुर में एक टीम भेजने की मांग करते हैं.

मंत्री शशि पांजा ने कहा, राजनीतिकरण न करें

बंगाल सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री शशि पांजा ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और महिलाओं के खिलाफ अपराधों का राजनीतिकरण न करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि कोलकाता और पश्चिम बंगाल सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम महिलाओं के खिलाफ अन्याय बर्दाश्त नहीं करते. उन्होंने जांच जारी रहने तक धैर्य रखने का आह्वान किया.