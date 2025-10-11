दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज की छात्रा से बलात्कार, दोस्त पर ही लगा आरोप ; इलाके में तनाव

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज परिसर के पास द्वितीय वर्ष की छात्रा के साथ कथित बलात्कार की घटना के बाद तनाव फैल गया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह पीड़िता ओडिशा के जलेश्वर की निवासी है और दुर्गापुर के शोवापुर के पास स्थित मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है.

घटना शुक्रवार रात लगभग 8:30 बजे हुई, जब छात्रा कथित तौर पर अपने एक पुरुष मित्र के साथ बाहर गई थी. आरोप है कि उसका साथी उसे अस्पताल के पीछे एक सुनसान, जंगली इलाके में ले गया, जहाँ उसके साथ बलात्कार हुआ.

सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस घटना के क्रम का पता लगाने के लिए उसके पुरुष मित्र सहित कई लोगों से पूछताछ कर रही है. इस घटना से कॉलेज के छात्रों और स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है, जो त्वरित और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.