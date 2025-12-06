धुरंधर से टकराने चुपचाप आई 74 वर्षीय सुपरस्टार की क्राइम थ्रिलर , पहले ही दिन की धुआंधार ओपनिंग

5 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की धुरंधर ने दस्तक दी है. जबकि साउथ सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण की अखंडा 2 पोस्टपोन हो गई है. लेकिन इन सबके बीच एक फिल्म ने चुपचाप सिनेमाघरों में दस्तक दी और 74 वर्षीय सुपरस्टार ममूटी की कोरोना के बाद से चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई. हम बात कर रहे हैं फिल्म कलमकवल की, जो 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. यह एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें मलयालम सुपरस्टार ममूटी लीड रोल में नजर आ रहे हैं. जबकि सैकनिल्क के शुरूआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने 5 करोड़ से ज्यादा की वर्ल्डवाइड ओपनिंग अपने नाम की है.

ममूटी की कलमकवल ने धुरंधर के शोर में कमाए करोड़ों

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरूआती आंकड़ों के अनुसार, कलमकवल ने पहले दिन भारत में 4.75 करोड़ की ओपनंग की है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 5.6 करोड़ का रहा है. वहीं रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म का बजट केवल 30 करोड़ का बताया जा रहा है. इसके चलते लग रहा है कि फिल्म पहले ही वीकेंड पर बजट की कमाई वसूल लेगी.

धुरंधर ने की इतने करोड़ की ओपनिंग

रणवीर सिंह की धुरंधर की बात करें तो पहले दिन फिल्म ने भारत में 27 करोड़ की ओपनिंग की है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 32.5 करोड़ का है. वहीं बजट की बात करें तो 275 करोड़ का बताया गया है, जिससे अभी कलेक्शन बहुत दूर है.

ममूटी की चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बनीं कलमकवल

ममूटी की बात करें तो कोरोना के बाद से वह कई हिट फिल्में दे चुके हैं. जबकि सबसे बड़ी ओपनिंग की बात करें तो पहले नंबर पर टर्बो है, जिसने 6.25 करोड़ की ओपनिंग की थी. जबकि दूसरे नंबर पर एजेंट है, जिसने 5.95 करोड़ की ओपनिंग की. तीसरे नंबर पर भीष्मा परवम है, जिसकी ओपनिंग 5.8 करोड़ थी. वहीं चौथे नंबर पर सीबीआई 5 द ब्रेन है, जिसने 3.75 करोड़ की ओपनिंग अपने नाम की थी.