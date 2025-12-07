जहरीली हवा से फूल रहा दिल्ली का दम, 300 पार AQI, कब मिलेगी पॉल्यूशन से निजात

- दिल्ली में आज सुबह हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है और औसत AQI 306 दर्ज किया गया है
- पुसा, बवाना और नेहरू नगर जैसे कई इलाके गंभीर प्रदूषण के करीब पहुंच चुके हैं और स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरे हैं
- IGI एयरपोर्ट और मंदिर मार्ग जैसे क्षेत्र खराब श्रेणी में हैं, जबकि NSIT द्वारका और आया नगर ऑरेंज ज़ोन में हैं
दिल्ली की सुबह आज फिर से धुंध और धुएं के साए में जागी है. सूरज की किरणें भी धुंध की मोटी परत को चीरने में नाकाम रहीं. राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 306 दर्ज किया गया है, जो ‘बहुत खराब (Very Poor)' श्रेणी में आता है. इसका मतलब है कि हवा में मौजूद जहरीले कण न सिर्फ आंखों की दिक्कतों पैदा कर रहे हैं, बल्कि लंबे समय तक एक्सपोजर से सांस और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा भी बढ़ा रहे हैं.
कहां सबसे ज्यादा दम घुट रहा है?
दिल्ली के कई इलाकों में आज भी प्रदूषण के हालात खराब हैं. मुण्डका में AQI 366 तक पहुंच गया है, जो ‘गंभीर (Severe)' श्रेणी के करीब है. पुसा में 354, बवाना में 353, और नेहरू नगर में 346 दर्ज हुआ है. जहांगीरपुरी (337) और वज़ीरपुर (339) भी रेड ज़ोन में हैं. इन इलाकों में हवा इतनी खराब है कि बाहर निकलना स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है.
|इलाका
|AQI
|मुंडका
|366
|पुसा
|354
|बवाना
|353
|नेहरू नगर
|346
|रोहिणी
|342
|वजीरपुर
|339
|जहांगीरपुरी
|337
|आनंद विहार
|328
|अशोक विहार
|327
|आर के पुरम
|326
कौन से इलाके थोड़े बेहतर?
हालांकि कुछ जगहों पर हालात थोड़े बेहतर हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षित नहीं कहे जा सकते. आईजीआई एयरपोर्ट (229) और मंदिर मार्ग (215) में AQI ‘खराब (Poor)' श्रेणी में है. NSIT द्वारका (239) और आया नगर (264) भी ऑरेंज ज़ोन में हैं.
पिछले दिनों का ट्रेंड
दिल्ली पिछले एक हफ्ते से प्रदूषण की गिरफ्त में है.
- 1 दिसंबर को AQI 304,
- 3 दिसंबर को 342,
- 6 दिसंबर को 330 रहा
स्वास्थ्य पर असर
विशेषज्ञों के मुताबिक, इस स्तर की हवा में लंबे समय तक रहने से सांस की बीमारियां, अस्थमा अटैक, आंखों में जलन और हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है. बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए यह स्थिति और भी खतरनाक है.
क्या करें?
- बाहर निकलते समय N95 मास्क का इस्तेमाल करें
- सुबह की वॉक या आउटडोर एक्सरसाइज से बचें
- घर में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें
- ज्यादा पानी पिएं और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फूड लें
