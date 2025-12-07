जहरीली हवा से फूल रहा दिल्ली का दम, 300 पार AQI, कब मिलेगी पॉल्यूशन से निजात

दिल्ली की सुबह आज फिर से धुंध और धुएं के साए में जागी है. सूरज की किरणें भी धुंध की मोटी परत को चीरने में नाकाम रहीं. राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 306 दर्ज किया गया है, जो ‘बहुत खराब (Very Poor)' श्रेणी में आता है. इसका मतलब है कि हवा में मौजूद जहरीले कण न सिर्फ आंखों की दिक्कतों पैदा कर रहे हैं, बल्कि लंबे समय तक एक्सपोजर से सांस और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा भी बढ़ा रहे हैं.

कहां सबसे ज्यादा दम घुट रहा है?

दिल्ली के कई इलाकों में आज भी प्रदूषण के हालात खराब हैं. मुण्डका में AQI 366 तक पहुंच गया है, जो ‘गंभीर (Severe)' श्रेणी के करीब है. पुसा में 354, बवाना में 353, और नेहरू नगर में 346 दर्ज हुआ है. जहांगीरपुरी (337) और वज़ीरपुर (339) भी रेड ज़ोन में हैं. इन इलाकों में हवा इतनी खराब है कि बाहर निकलना स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है.

इलाका AQI मुंडका 366 पुसा 354 बवाना 353 नेहरू नगर 346 रोहिणी 342 वजीरपुर 339 जहांगीरपुरी 337 आनंद विहार 328 अशोक विहार 327 आर के पुरम 326

कौन से इलाके थोड़े बेहतर?

हालांकि कुछ जगहों पर हालात थोड़े बेहतर हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षित नहीं कहे जा सकते. आईजीआई एयरपोर्ट (229) और मंदिर मार्ग (215) में AQI ‘खराब (Poor)' श्रेणी में है. NSIT द्वारका (239) और आया नगर (264) भी ऑरेंज ज़ोन में हैं.

पिछले दिनों का ट्रेंड

दिल्ली पिछले एक हफ्ते से प्रदूषण की गिरफ्त में है.

विशेषज्ञों के मुताबिक, इस स्तर की हवा में लंबे समय तक रहने से सांस की बीमारियां, अस्थमा अटैक, आंखों में जलन और हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है. बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए यह स्थिति और भी खतरनाक है.

क्या करें?