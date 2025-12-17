नए साल पर दिल्ली को मिलेगा सरकार का तोहफा, Ola-Uber को टक्कर देने आ रही है भारत टैक्सी ऐप

नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को दिल्लीवासियों को केंद्र सरकार की ओर से एक बेहतरीन उपहार मिलने जा रहा है. सरकारी सूत्रों के अनुसार, 1 जनवरी से दिल्ली में केंद्र सरकार समर्थित भारत टैक्सी ऐप-आधारित सेवा शुरू कर दी जाएगी. इसकी सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं. यह सेवा ओला, ऊबर और रैपिडो जैसे ऐप-आधारित एग्रीगेटर्स के अलावा एक नया विकल्प होगी. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें ड्राइवरों को 80 प्रतिशत तक भुगतान मिलेगा.

ड्राइवर और यात्रियों दोनों को फायदा

भारत टैक्सी ऐप से न केवल ड्राइवरों को बल्कि यात्रियों को भी लाभ होगा. इसमें सर्ज प्राइसिंग पर लगाम लगाई जाएगी. यात्रा के दौरान ड्राइवरों की ना-नुकर और बुकिंग कैंसिल करने जैसी रोजमर्रा की शिकायतों को दूर करने का प्रावधान भी किया गया है. यह ऐप निजी एग्रीगेटर्स ओला, ऊबर और रैपिडो के विकल्प के रूप में विकसित किया गया है और इसका संचालन सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा किया जाएगा.

परीक्षण पूरा, बड़े पैमाने पर पंजीकरण

सरकारी सूत्रों के अनुसार, दिल्ली में इसका परीक्षण पूरा कर लिया गया है. अब तक 56 हजार ड्राइवरों ने भारत टैक्सी ऐप पर अपना पंजीकरण करा लिया है. इसी तरह का ट्रायल गुजरात के राजकोट में भी चल रहा है. संभावना है कि राजकोट में 1 फरवरी से यह सेवा शुरू हो जाएगी. इस ऐप का उद्देश्य पीक आवर्स में होने वाली अनियंत्रित सर्ज प्राइसिंग पर रोक लगाना है. भारत टैक्सी ऐप का मॉडल ड्राइवर-ओन्ड कोऑपरेटिव सिस्टम पर आधारित होगा, जिसमें ड्राइवरों को अधिक आय और बेहतर कार्य परिस्थितियाँ मिलेंगी.

ड्राइवरों को मिलेगा अधिक किराया

सरकारी सूत्रों के अनुसार, ड्राइवर के स्वामित्व वाले वाहन पर कम से कम 80% किराया सीधे ड्राइवर को मिलेगा. इसके लिए हर महीने क्रेडिट की व्यवस्था की गई है. इस सेवा में कार, ऑटो और बाइक तीनों साधन उपलब्ध होंगे. यह जीरो कमीशन मॉडल है, जो ड्राइवरों को निजी कंपनियों पर निर्भर रहने के बजाय स्वतंत्र और न्यायसंगत विकल्प प्रदान करेगा. ऐप का उद्देश्य ड्राइवरों को उनके काम और आय पर अधिक नियंत्रण देना है.

फीचर्स और सुरक्षा

ऐप में यूज़र-फ्रेंडली मोबाइल बुकिंग, पारदर्शी किराया संरचना, रीयल-टाइम व्हीकल ट्रैकिंग, बहुभाषी इंटरफेस और 24×7 कस्टमर सपोर्ट जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं. दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ सेफ्टी इंटीग्रेशन, वेरिफाइड ड्राइवर ऑनबोर्डिंग और शेयर राइड डिटेल्स जैसे फीचर सुरक्षा पर फोकस करते हैं.

यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध है. इसका प्रयोग बेहद आसान है. यूज़र मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके पिक-अप और ड्रॉप लोकेशन डालते हैं, राइड चुनते हैं और लाइव ट्रैकिंग के साथ यात्रा कर सकते हैं. धीरे-धीरे इसका विस्तार 20 से अधिक शहरों में किया जाएगा.