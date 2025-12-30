विज्ञापन
Uber-Ola की छुट्टी? 1 जनवरी 2026 से शुरू होगी Bharat Taxi, जानिए कितनी अलग है ये नई टैक्सी सर्विस

Bharat Taxi ऐप फिलहाल Android के लिए Google Play Store और iPhone के लिए Apple App Store पर उपलब्ध है. अभी यह ऐप बीटा स्टेज में है, इसीलिए इसकी सेवाएं सीमित हैं.

1 जनवरी 2026 से भारत में एक बिल्कुल नई टैक्सी सर्विस शुरू होने जा रही है, जिसका नाम है Bharat Taxi. इसमें कैब, ऑटो और बाइक टैक्सी बुक करने की सुविधा एक ही ऐप के जरिए मिलेगी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह ड्राइवर-ओन्ड यानी ड्राइवरों की अपनी सेवा होगी, न कि किसी निजी कंपनी या इन्वेस्टर की. इसका मतलब यह है कि इस प्लैटफॉर्म का नियंत्रण ड्राइवरों के हाथ में होगा.

Bharat Taxi एक कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित टैक्सी सर्विस है, जहां हजारों ड्राइवर मिलकर इस सर्विस को चलाएंगे. यूज़र के लिए इसका इंटरफेस और राइड बुकिंग का अनुभव दूसरी टैक्सी ऐप्स Ola और Uber जैसा ही होगा, लेकिन कमाई और फैसलों में ड्राइवरों की भूमिका सबसे अहम होगी. 

Bharat Taxi को Sahakar Taxi Cooperative Limited, नई दिल्ली द्वारा संचालित किया जा रहा है. इस को-ऑपरेटिव के चेयरमैन जयन मेहता हैं, जो अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं. इसके अलावा, भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय इस पहल को सक्रिय रूप से समर्थन दे रहा है. सरकारी सहयोग और को-ऑपरेटिव संस्थानों की भागीदारी के कारण इसे भारतीय मोबिलिटी सेक्टर की एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है.

Bharat Taxi एक जीरो कमीशन मॉडल है. जहां दूसरी टैक्सी ऐप्स ड्राइवरों की कमाई का बड़ा हिस्सा कमीशन के तौर पर ले लेती हैं, वहीं Bharat Taxi में ड्राइवर दिन के अंत में अपनी कमाई का लगभग 80 से 100 प्रतिशत तक अपने पास रख सकेंगे. भविष्य में प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के लिए ड्राइवरों को एक मामूली फीस देनी पड़ सकती है, लेकिन यह मौजूदा सेवाओं की तुलना में काफी कम होगी और सिर्फ ऑपरेशनल खर्च के लिए इस्तेमाल की जाएगी. 

Bharat Taxi ऐप फिलहाल Android के लिए Google Play Store और iPhone के लिए Apple App Store पर उपलब्ध है. अभी यह ऐप बीटा स्टेज में है, इसीलिए इसकी सेवाएं सीमित हैं. हालांकि, नेशनल लेवल पर लॉन्च के समय इसमें कई नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं. 

