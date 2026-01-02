विज्ञापन
Ola,Uber को टक्कर देने आ गया Bharat Taxi,ड्राइवरों की बढ़ेगी कमाई, यात्रियों का सफर होगा सस्ता, जानें कितना होगा किराया
Bharat Taxi Service: भारत टैक्सी में कार, ऑटो और बाइक तीनों सर्विस मिलेगी. इसमें मेट्रो टिकट बुक करने की सुविधा भी दी गई है.
नई दिल्ली:

Bharat Taxi Cab Booking: नए साल की शुरुआत आम लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है. अब कैब बुक करते वक्त Ola और Uber के बढ़ते किराये और सर्ज प्राइसिंग की टेंशन खत्म होने वाली है. 1 जनवरी से देश में सरकारी सहायता प्राप्त नई कैब सर्विस भारत टैक्सी (Bharat Taxi Cab Service) शुरू हो गई है. यह सर्विस खास तौर पर यात्रियों को सस्ती और फिक्स्ड फेयर पर राइड देने और ड्राइवरों को उनकी मेहनत का पूरा पैसा दिलाने के लिए लाई गई है.

भारत टैक्सी को ओला, उबर और रैपिडो जैसी प्राइवेट कैब कंपनियों के ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है.

क्या है भारत टैक्सी और क्यों है खास?

भारत टैक्सी देश की पहली ऐसी कैब सर्विस है जिसे सरकार का पूरा समर्थन मिला है. इसका मकसद ड्राइवरों को मालिकाना हक देना और यात्रियों को सही किराया दिलाना है. इस प्लेटफॉर्म पर ड्राइवरों को किसी भी तरह का भारी कमीशन नहीं देना होगा. यानी जो किराया यात्री देगा वह पूरा पैसा सीधे ड्राइवर की जेब में जाएगा. इससे ड्राइवरों की कमाई भी बढ़ेगी और यात्रियों का सफर भी सस्ता होगा.

Ola, Uber की सर्ज प्राइसिंग से मिलेगी राहत

भारत टैक्सी की सबसे बड़ी खासियत इसका फिक्स्ड फेयर सिस्टम है. इसमें जाम, बारिश, पीक टाइम या ट्रैफिक के नाम पर किराया नहीं बढ़ेगा. आप जिस दूरी का सफर करेंगे उतना ही किराया देना होगा. ओला और उबर में अक्सर जरूरत के समय किराया अचानक कई गुना बढ़ जाता है लेकिन भारत टैक्सी में ऐसा नहीं होगा. यही वजह है कि इसे आम लोगों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.

कितना होगा भारत टैक्सी का किराया?

भारत टैक्सी में कार, ऑटो और बाइक तीनों सर्विस मिलेगी. रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआती 4 किलोमीटर के लिए किराया सिर्फ 30 रुपये रखा गया है. 4 किलोमीटर के बाद 12 किलोमीटर तक हर किलोमीटर का किराया 23 रुपये होगा. अगर सफर 12 किलोमीटर से ज्यादा है तो उसके बाद हर किलोमीटर के लिए 18 रुपये देने होंगे.

Photo Credit: Google

अगर आप 12 किलोमीटर का सफर करते हैं तो पहले 4 किलोमीटर के 30 रुपये और अगले 8 किलोमीटर के 23 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से कुल किराया 214 रुपये होगा. वहीं 15 किलोमीटर की राइड के लिए कुल 228 रुपये चुकाने होंगे. यह किराया मौजूदा कैब सर्विस के मुकाबले काफी सस्ता माना जा रहा है.

किन शहरों में मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

भारत टैक्सी से दिल्ली मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, नोएडा और गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा. फिलहाल यह सर्विस इन शहरों में तेजी से फैल रही है और आगे चलकर इसे देश के अन्य शहरों में भी शुरू किया जाएगा.

 भारत टैक्सी ड्राइवरों के लिए क्यों फायदेमंद ?

भारत टैक्सी ड्राइवरों के लिए जीरो कमीशन प्लेटफॉर्म है. उन्हें ओला,उबर की तरह हर राइड पर भारी कमीशन नहीं देना होगा. इससे उनकी आमदनी सीधे बढ़ेगी और वे अपने काम के खुद मालिक होंगे. अब तक इस ऐप पर करीब 1.4 लाख से ज्यादा ड्राइवर रजिस्टर कर चुके हैं. दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के दौरान हर दिन औसतन 5,500 राइड्स हो रही हैं.

Photo Credit: Google

सेफ्टी और फीचर्स भी मजबूत

भारत टैक्सी ऐप को दिल्ली पुलिस और सरकारी सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ जोड़ा गया है. सभी ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है. ऐप में इमरजेंसी बटन लाइव लोकेशन शेयरिंग और ट्रिप हिस्ट्री जैसे फीचर्स मिलते हैं. ये महिलाएं बच्चे और बुजुर्ग यात्रियों के लिए भी सबसे ज्यादा सिक्योर है.

कैब के साथ मेट्रो टिकट की सुविधा

इस ऐप में सिर्फ कैब ऑटो और बाइक ही नहीं बल्कि मेट्रो टिकट बुक करने की सुविधा भी दी गई है. यानी एक ही ऐप से आप अपनी पूरी यात्रा प्लान कर सकते हैं. रेंटल और इंटरसिटी राइड का ऑप्शन भी इसमें मौजूद है.

भारत टैक्सी ऐप कैसे करें डाउनलोड और इस्तेमाल

भारत टैक्सी ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है. गूगल प्ले स्टोर पर इसे 1 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है और इसे 4.8 की रेटिंग मिली है. ऐपल ऐप स्टोर पर इसकी रेटिंग 4.9 है. ऐप हिंदी अंग्रेजी और गुजराती भाषा में उपलब्ध है और आगे इसमें और भाषाएं जोड़ी जा सकती हैं.

भारत टैक्सी सिर्फ एक नई कैब सर्विस नहीं बल्कि आम लोगों के बजट से जुड़ी बड़ी राहत है. फिक्स किराया बेहतर सेफ्टी और ड्राइवरों को पूरा पैसा मिलने की वजह से यह ओला उबर को सीधी टक्कर दे रही है. आने वाले समय में अगर यह सर्विस पूरे देश में फैलती है तो कैब से सफर करना हर किसी के लिए और आसान और सस्ता हो सकता है.

