कैब सर्विस मार्केट में एक नया नाम जुड़ चुका है- Bharat Taxi. दिल्‍ली में ये सर्विस शुरू हो चुकी है, जिसे Ola और Uber जैसे मौजूदा राइड हेलिंग ऐप के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है. कहा जा रहा है कि Bharat Taxi न केवल ड्राइवरों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगी, बल्कि हम और आप जैसे यात्रियों के लिए सस्ती और ट्रांसपरेंट होगी. अब जबकि दिल्‍ली में इसकी सर्विस शुरू हो चुकी है तो हमने इसका रियलिटी चेक किया कि क्‍या भारत टैक्‍सी, सच में ओला और उबर की तुलना में सस्‍ती है? हमने तीनों ऐप की सर्विस चेक की और किराये में जो अंतर आया, उसने हमें चौंका दिया.

ओला (Ola) v/s उबर (Uber) v/s भारत टैक्‍सी (Bharat Taxi)

हमने ओला, उबर और भारत टैक्‍सी, तीनों ही ऐप पर कैब सर्विस के किराये का रियलिटी चेक करना चाहा. उदाहरण के लिए हमने मान लिया कि हमें नोएडा सेक्‍टर 16A, फिल्‍म सिटी से सेंट्रल दिल्‍ली स्थित इंडिया गेट जाना है. करीब 8-9 किलोमीटर की दूरी है. हमने बारी-बारी से तीनों ही ऐप पर किराया चेक किया.

ओला करीब 350 रुपये में पहुंचा रहा

Ola पर फिल्‍म सिटी से इंडिया गेट के लिए कैबा का किराया 343 रुपये से 378 रुपये के बीच बताया. एसी के साथ छोटी कार का किराया 343, जबकि बिना एसी के किराया 315 रुपये बताया. ये कार 3 से 4 लोगों के लिए काफी है. वहीं प्राइम सेडान का किराया 348 रुपये बता रहा था. सिंगल जाना है और बाइक से जा सकते हैं तो इसके लिए 152 रुपये देने पड़ते.

उबर ने काफी सस्‍ते में की पेशकश

ओला की तुलना में उबर का किराया काफी सस्‍ता लगा. इसने छोटी कार में बैठकर फिल्‍म सिटी से इंडिया गेट महज 282 रुपये में पहुंचाने की पेशकश की. गो-सेडान के लिए इसने 283 रुपये मांगे, जबकि 337 रुपये में तो प्रीमियर सर्विस एवलेबल थी. बाइक से जाने का किराया बेहद सस्‍ता था; ये 90 रुपये से भी कम में पहुंचाने को तैयार था.

हालांकि एक बात ध्‍यान में रखनी जरूरी है कि उबर नोएडा-दिल्‍ली MCD का टोल ग्राहकों पर चार्ज करता है. ऐसे में किराया बढ़ने की संभावना रहती है.

अब भारत टैक्‍सी का किराया जान लीजिए

भारत टैक्‍सी (bharat Taxi) ने फिल्‍म सिटी से इंडिया गेट पहुंचाने के लिए नॉन एसी कार के 361 रुपये मांगे, जबकि एसी कैब के लिए 30 रुपये ज्‍यादा यानी 391 रुपये मांगे. 4 लोगों के लिए ये कार काफी है. वहीं 6 लोगों के लिए एक्‍सएल कैब का किराया 584 रुपये बता रहा था, जो कि काफी महंगा लगा. बाइक टैक्‍सी की बात करें तो इसने 110 रुपये में पहुंचाने की पेशकश की.

कुल मिलाकर भारत टैक्‍सी फिलहाल उबर और ओला की तुलना में थोड़ा महंगा है.

आइए अब जान लेते हैं भारत टैक्‍सी के फीचर्स को देखते हुए इससे क्‍या उम्‍मीदें हैं और कितना अलग होने के दावे किए जा रहे हैं.

Bharat Taxi के फीचर्स

Bharat Taxi की सबसे बड़ी खासियत इसका कोऑपरेटिव मॉडल है. इस मॉडल में ड्राइवर केवल सर्विस प्रोवाइडर ही नहीं, बल्कि प्लेटफॉर्म के मेंबर और पार्टनर भी हैं. इसके उलट, Ola और Uber में ड्राइवर गिग वर्कर की तरह काम करते हैं, जहां कंपनी हर राइड पर कमीशन काटती है. Bharat Taxi में ड्राइवरों से बहुत कम या जीरो कमीशन लिया जाता है, जिससे उन्हें अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खुद रखने का मौका मिलता है.

सर्ज प्राइसिंग पर लगाम

यात्रियों के अनुभव की बात करें, तो Bharat Taxi बाकियो से अलग नजर आती है. Ola और Uber में पीक आवर, बारिश या ज्यादा डिमांड के समय किराया अचानक बढ़ जाता है, जिसे सर्ज प्राइसिंग कहा जाता है. इससे यात्रियों को कई बार तय दूरी के लिए दोगुना या तिगुना किराया देना पड़ता है. वहीं Bharat Taxi में किराया पहले से तय और स्टेबल रहने का दावा किया गया है, जिससे यात्रियों को बुकिंग से पहले ही सही किराए का अंदाजा लग जाता है.

ज्यादा यूजर-फ्रेंडली

फीचर्स के मामले में भी Bharat Taxi ज्यादा यूजर-फ्रेंडली नजर आती है. यहां एक ही ऐप के जरिए कार, ऑटो और बाइक बुक करने की सुविधा दी जाती है. इससे छोटी और लंबी दूरी दोनों के लिए यात्रियों को ज्यादा विकल्प मिलते हैं. Ola और Uber में अलग-अलग कैटेगरी चुननी पड़ती है और कई बार विकल्प सीमित हो जाते हैं.

यात्रियों की सुरक्षा

सुरक्षा को लेकर भी Bharat Taxi खास जोर दे रही है. यात्रियों की सुरक्षा और भरोसे को मजबूत करने के लिए ड्राइवरों का वेरिफिकेशन, लाइव ट्रैकिंग और सपोर्ट सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं. Ola और Uber में भी ये सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन यात्रियों की शिकायतें अक्सर सामने आती रही हैं. Bharat Taxi का कहना है कि ड्राइवर खुद इस प्लेटफॉर्म के पार्टनर रहेंगे, इसलिए उनके व्यवहार और सर्विस की क्वालिटी बेहतर होगी.

ड्राइवरों के लिए ज्यादा फायदेमंद

ड्राइवरों के नजरिए से देखें तो Bharat Taxi उन्हें ज्यादा इनकम स्टेबिलिटी देने का दावा करती है. Ola और Uber में इंसेंटिव, रेट कट और अकाउंट सस्पेंशन जैसी समस्याओं को लेकर ड्राइवर लंबे समय से नाराज रहे हैं. Bharat Taxi में ड्राइवरों की भागीदारी और बेहतर कमाई से इन समस्याओं को कम करने की कोशिश की जा रही है.

कुल मिलाकर, दावा किया जा रहा है कि Bharat Taxi को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में पेश किया जा रहा है, जो यात्रियों को किफायती सफर और बेहतर अनुभव देगा. साथ ही, ड्राइवरों को भी अच्छी कमाई और हिस्सेदारी का मौका मिलेगा. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या Bharat Taxi वाकई Ola और Uber को कड़ी चुनौती दे पाती है या नहीं.