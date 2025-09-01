विज्ञापन
विशेष लिंक

इंजीनियर के क्रॉक्स चप्पल में छुपा था सांप, पैर डालते ही डसा, दोनों की हो गई मौत

चौंकाने वाली इस घटना ने रिहायशी इलाकों में सांपों की मौजूदगी को लेकर वहां के रहने वालों की चिंता बढ़ा दी है. खासकर मानसून के मौसम में जब सांप घरों और बगीचों में पनाह लेते हैं. एक्सपर्ट्स ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.

Read Time: 2 mins
Share
इंजीनियर के क्रॉक्स चप्पल में छुपा था सांप, पैर डालते ही डसा, दोनों की हो गई मौत
  • बेंगलुरु में 41 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रकाश को सांप ने उनके क्रॉक्स चप्पल में पैर डालने के समय डस लिया.
  • प्रकाश पहले हुए एक दुर्घटना के कारण पैरों में संवेदना खो चुके थे और सांप काटने का उन्हें एहसास नहीं हुआ.
  • सांप चप्पल के अंदर दम घुटने से मरा हुआ पाया गया और बाद में मंजू प्रकाश की भी मौत हो गई.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
बेंगलुरु:

बेंगलुरु में 41 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सांप काटने से मौत हो गई. मृतक मंजू प्रकाश टीसीएस में काम करते थे और रंगनाथ लेआउट के निवासी थे. पुलिस रिपोर्ट और परिवार के सदस्यों के मुताबिक, प्रकाश ने अपनी क्रॉक्स चप्पल घर के बाहर छोड़ दी थी और पास की एक दुकान में जूस खरीदने चले गए. कुछ देर बाद जब वो घर लौटे और अपने पैर चप्पल में डाले तो वहां छुपे सांप ने उन्हें डस लिया.

दरअसल प्रकाश पहले एक दुर्घटना के शिकार हुए थे, जिसकी वजह से उनके पैरों में संवेदना खत्म हो गई थी, इससे उन्हें सांप के काटने का एहसास ही नहीं हो पाया. इसके बाद उन्होंने अपने चप्पल उतार दिए और अपने कमरे में आराम करने चले गए.

बाद में परिवार के एक कर्मचारी ने चप्पल के अंदर सांप देखा. उसने सावधानीपूर्वक उसे बाहर निकाला, जो मरा हुआ था. परिवार के एक सदस्य ने कहा कि सांप की मौत क्रॉक्स के अंदर दम घुटने से हुई होगी.

Latest and Breaking News on NDTV

इसके बाद प्रकाश की मां जब उन्हें देखने गईं, तो उन्होंने उन्हें बिस्तर पर बेसुध पड़ा देखा, उनके मुंह से झाग निकला हुआ था और एक पैर से खून भी बह रहा था. परिवार के लोग तुरंत उन्हें पास के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने प्रकाश को मृत घोषित कर दिया.

इस चौंकाने वाली घटना ने रिहायशी इलाकों में सांपों की मौजूदगी को लेकर वहां के रहने वालों की चिंता बढ़ा दी है. खासकर मानसून के मौसम में जब सांप घरों और बगीचों में पनाह लेते हैं. एक्सपर्ट्स ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है और उन्हें सलाह दी है कि वे अपने जूतों और घरों के अंधेरे कोनों में जाने से पहले अच्छी तरह से देख लें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Snake Bite, Snake Bite In Bengaluru, Engineer Died In Bengaluru, Bengaluru Engineer Died
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com