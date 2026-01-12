विज्ञापन
T20 World Cup: 'पूरी तरह से झूठ' ICC ने बांग्लादेश की 'सुरक्षा चिंताओं' के दावे को किया खारिज

ICC Rejects Bangladesh's Claims on Security Concerns: बांग्लादेश के खेल मंत्रालय के सलाहकार डॉ. आसिफ़ नज़रूल के मुताबिक ICC की सुरक्षा टीम ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ख़त लिखा. वहीं अब सूत्रों की मानें तो आईसीसी ने कहा है कि बांग्लादेश के अधिकारी इस मामले में पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं.

ICC Rejects Bangladesh's Claims on Security Concerns: बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरूल ने सोमवार को दावा किया कि आईसीसी की सुरक्षा समीति ने कथित तौर पर बांग्लादेश बोर्ड को टी20 विश्व कप के लिए भारत के दौरे के लिए सुरक्षा चिंताएं जाहिर की है. हालांकि, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ने उनके दावे को "पूरी तरह से झूठ" करार दिया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आदेश पर कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा आईपीएल 2026 से पहले मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किए जाने से उठे विवाद के बाद बांग्लादेश बोर्ड ने खिलाड़ियों की सुरक्षाओं का हवाला देते हुए टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत का दौरा नहीं करने का फैसला लिया था और इससे संबंधित आईसीसी को दो पत्र लिखे हैं. 

बांग्लादेश की मीडिया के अनुसार, सोमवार को बांग्लादेश के खेल मंत्रालय के सलाहकार आसिफ़ नज़रूल ने ढाका में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, "मुझे आपको सूचित करना होगा कि आईसीसी की सुरक्षा टीम और सुरक्षा के प्रभारी लोगों ने एक पत्र (बीसीबी को) भेजा है. उस पत्र में कहा गया है कि तीन चीजें बांग्लादेश टीम के लिए सुरक्षा खतरे को बढ़ाएंगी." 

उन्होंने कहा,"पहला यह कि मुस्तफिजुर (रहमान) को बांग्लादेश टीम में शामिल किया जाए. दूसरा, अगर बांग्लादेश टीम के समर्थक बांग्लादेश की राष्ट्रीय जर्सी पहनकर घूमें. और तीसरा यह कि (बांग्लादेश) चुनाव नजदीक आने के साथ बांग्लादेश टीम के लिए सुरक्षा खतरा बढ़ जाएगा."

हालांकि, ICC ने यह बात तो स्वीकार की है कि उसने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से संपर्क किया है.. लेकिन उन्होंने नज़रुल के दावों का पूरी तरह से खंडन किया. आईसीसी के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया,"भारत में सुरक्षा के संबंध में आईसीसी और बीसीबी को बातचीत हुई है. लेकिन आसिफ नजरूल ने जो कहा वह पूरी तरह से झूठ है. आईसीसी ने कभी भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि मुस्तफिजुर का चयन एक मुद्दा होगा. यह पूरी तरह झूठ है... औपचारिक संचार में ऐसी कोई सलाह नहीं है."

आगामी टी20 विश्व कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में होना है. मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार, बांग्लादेश को अपने पहले तीन ग्रुप मैच कोलकाता में और अंतिम मैच मुंबई में खेलना है.  मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किए जाने से उठे विवाद के बाद बांग्लादेश ने आईपीएल के प्रसारण भी पर रोक लगा दी है. साथ ही उन्होंने भारत में सुरक्षा का हवाला देते हुए टी20 वर्ल्ड कप के मैच नहीं खेलने की बात कही है.

Bangladesh Cricket Board, International Cricket Council, Cricket, T20 World Cup 2026
