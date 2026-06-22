राहुल गांधी का सरप्राइज, काफिला रोक अयान की शॉप पर कॉफी पी, 30 मिनट में क्या किया? तस्वीरें

रायपुर: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अभनपुर में कांग्रेस के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने पार्टी के 41 जिला अध्यक्षों से बात की और पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इसके टिप्स दिए. 21 जून को शिविर में शामिल होने के बाद शाम को कांग्रेस नेता राहुल गांधी एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए. इस दौरान उनका काफिला रास्ते में एक चाय-नाश्ते की दुकान पर रुक गया, जहां उन्होंने कॉफी पी और सैंडविच का स्वाद चखा. वे यहां पार्टी के अन्य नेताओं के साथ करीब 30 मिनट रुके. इस बीच राहुल गांधी ने दुकान संचालक अयान से हाथ मिलाया और बातचीत कर हालचाल जाना. अचानक हुए इस घटनाक्रम से दुकान संचालक और उसका परिवार काफी खुश है. आइए, जानते हैं राहुल गांधी से मुलाकात पर अयान ने क्या है?
राहुल गांधी आए तो क्या हुआ अयान ने क्या बताया?
न्यूज एजेंसी IANS से बात करते हुए अयान ने बताया कि 'कांग्रेस नेता राहुल गांधी दुकान पर करीब 30 मिनट रुके. उन्होंने कहा कि सबसे पहले राहुल गांधी आए और फिर उन्होंने कॉफी और सैंडविच ऑर्डर किया, उनके साथ कई नेता थे. कुछ देर बैठने के बाद हमने राहुल गांधी सर को पास बुलाया तो वे हमसे मिलने आए. उन्होंने हाथ मिलाया, थोड़ी बातचीत की और फोटो भी खिंचवाई. यह सब अचानक हुआ था. उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा. मेरा परिवार भी खुश है'.
रायपुर, छत्तीसगढ़: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के बाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने रास्ते में एक दुकान पर रुककर चाय पी और वहां मौजूद लोगों से मुलाकात की।— IANS Hindi (@IANSKhabar) June 21, 2026
दुकान संचालक आयान ने कहा, "सबसे पहले राहुल गांधी आए। वह… pic.twitter.com/K7M0Ft3nL5
राहुल गांधी के साथ कौन-कौन था?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ राजस्थान के बड़े सचिन पायल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई नेता थे. उन्होंने आयान की दुकान पर सबसे साथ बैठकर चाय नाश्ते किया. राहुल गांधी अचानक अपने करीब देखकर लोगों की भीड़ लग गई. इस दौरान उन्होंने बच्चों से भी मिलकर हाथ मिलाया.
छत्तीसगढ़ प्रवास के पश्चात रायपुर से प्रस्थान के दौरान स्वामी विवेकानंद विमानतल के निकट एक चाय दुकान पर आदरणीय राहुल गांधी जी ने वरिष्ठ नेताओं, संगठन के साथियों और आमजनों के साथ कुछ आत्मीय पल बिताए। pic.twitter.com/906hlJaf2u— INC Chhattisgarh (@INCChhattisgarh) June 21, 2026
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