विज्ञापन
विशेष लिंक

राहुल गांधी का सरप्राइज, काफिला रोक अयान की शॉप पर कॉफी पी, 30 मिनट में क्या किया? तस्वीरें

कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला. रायपुर में उन्होंने अचानक अपना काफिला एक दुकान पर रुकवा दिया, इसके बाद उन्होंने ब्लैक कॉफी और सैंडविच का स्वाद चखा.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
राहुल गांधी का सरप्राइज, काफिला रोक अयान की शॉप पर कॉफी पी, 30 मिनट में क्या किया? तस्वीरें
रायपुर: राहुल गांधी ने दुकान संचालक अयान के साथ खिंचवाई तस्वीर.

रायपुर: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अभनपुर में कांग्रेस के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने पार्टी के 41 जिला अध्यक्षों से बात की और पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इसके टिप्स दिए. 21 जून को शिविर में शामिल होने के बाद शाम को कांग्रेस नेता राहुल गांधी एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए. इस दौरान उनका काफिला रास्ते में एक चाय-नाश्ते की दुकान पर रुक गया, जहां उन्होंने कॉफी पी और सैंडविच का स्वाद चखा. वे यहां पार्टी के अन्य नेताओं के साथ करीब 30 मिनट रुके. इस बीच राहुल गांधी ने दुकान संचालक अयान से हाथ मिलाया और बातचीत कर हालचाल जाना. अचानक हुए इस घटनाक्रम से दुकान संचालक और उसका परिवार काफी खुश है. आइए, जानते हैं राहुल गांधी से मुलाकात पर अयान ने क्या है? 

बच्चों से भी मिले राहुल गांधी.

बच्चों से भी मिले राहुल गांधी.

राहुल गांधी आए तो क्या हुआ अयान ने क्या बताया? 

न्यूज एजेंसी IANS से बात करते हुए अयान ने बताया कि 'कांग्रेस नेता राहुल गांधी दुकान पर करीब 30 मिनट रुके. उन्होंने कहा कि सबसे पहले राहुल गांधी आए और फिर उन्होंने कॉफी और सैंडविच ऑर्डर किया, उनके साथ कई नेता थे. कुछ देर बैठने के बाद हमने राहुल गांधी सर को पास बुलाया तो वे हमसे मिलने आए. उन्होंने हाथ मिलाया, थोड़ी बातचीत की और फोटो भी खिंचवाई. यह सब अचानक हुआ था. उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा. मेरा परिवार भी खुश है'. 

राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट और पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत पार्टी के अन्य नेता.

राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट और पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत पार्टी के अन्य नेता.

राहुल गांधी के साथ कौन-कौन था? 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ राजस्थान के बड़े सचिन पायल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई नेता थे. उन्होंने आयान की दुकान पर सबसे साथ बैठकर चाय नाश्ते किया. राहुल गांधी अचानक अपने करीब देखकर लोगों की भीड़ लग गई. इस दौरान उन्होंने बच्चों से भी मिलकर हाथ मिलाया. 

Latest and Breaking News on NDTV

ये भी पढ़ें...

कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे राहुल गांधी, कार्यकर्ताओं को दी BJP के नैरेटिव का जवाब देने की सीख

TMC और DMK की हार में कांग्रेस के लिए भी टेंशन, रशीद किदवई ने बताई पार्टी की कमजोर नस

'राहुल गांधी ने मेनका और वरुण गांधी को न्याय दिया?' मंत्री दिनेश प्रताप का कांग्रेस नेता पर बड़ा हमला 

लेखक के बारे में
img
उदित दीक्षित
चीफ सब एडिटर
उदित दीक्षित डिजिटल पत्रकारिता का विश्वसनीय चेहरा हैं, वे  खबरों को बारीकियों और सच्चाई के साथ पाठकों तक पहुंचाते हैं. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्... और पढ़ें
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rahul Gandhi News, Rahul Gandhi, Congress, Raipur News, Chhattisgarh News Aaj Ki
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com