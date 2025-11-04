विज्ञापन
बिलासपुर में पैसेंजर और मालगाड़ी की टक्कर, हादसे के वक्त क्या हुआ, जानिए

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक यात्री ट्रेन के एक मालगाड़ी से टकरा जाने से हादसा हो गया है. अभी तक इस हादसे में कम से कम 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है.

बिलासपुर में पैसेंजर और मालगाड़ी की टक्कर, हादसे के वक्त क्या हुआ, जानिए
  • छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ट्रेन नंबर 68733 की मालगाड़ी से टक्कर लगने के कारण रेल हादसा हुआ
  • इस हादसे में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है और कई अन्य लोग घायल बताए गए हैं
  • बिलासपुर रेल हादसा शाम करीब चार बजे गतोरा और बिलासपुर के बीच अप लाइन पर हुआ
बिलासपुर:

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक रेल हादसा हो गया है. बिलासपुर में हुए इस रेल हादसे में कम से कम 2 लोगों की मौत हुई है. जिसकी आईजी बिलासपुर की तरफ से भी पुष्टि कर दी गई है. हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए हैं. कई एंबुलेंस भी घटनास्थल पर मौजूद हैं, जहां से घायलों को रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है. घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है. बिलास में ये रेल हादसा कैसे हुआ हुआ, जानिए हर एक बात

कैसे हुआ बिलासपुर में रेल हादसा

शाम के चार बजे का वक्त था, सूरज ढलने की तैयारी में था, लेकिन अभी भी आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी थी. इस दौरान गतौरा और बिलासपुर के बीच ईएमयू पैसेंजर ट्रेन 68733 अपनी पूरी रफ्तार में पटरी पर फर्राटा भर रही थी. डिब्बों में बैठे मुसाफिर अपने-अपने ख्यालों में डूबे थे, कोई घर लौटने की जल्दी में, कोई सफर का मजा लेते हुए. तभी... एक तेज धमाके की आवाज गूंजती है. ऐसा लगा जैसे आसमान फट पड़ा हो. अगले ही पल चीख-पुकार से पूरा माहौल गूंज उठता है. ट्रेन के डिब्बे हवा में उछलते हैं और सामने से आ रही मालगाड़ी पर जा गिरते हैं. लोहे की पटरी पर मौत का मातम पसर जाता है. धूल और धुएं के बीच, लोग मदद के लिए पुकारते हैं, कुछ घायल ज़मीन पर पड़े हैं, कुछ डिब्बों में बुरी तरह फंसे हुए मदद की गुहार लगा रहे हैं. रेलवे ने अब तक चार लोगों की मौत की पुष्टि की है.

ये भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा रेल हादसा, पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर में 4 लोगों की मौत 

अधिकारियों ने क्या बताया

अधिकारियों ने बताया कि एक लोकल यात्री ट्रेन कोरबा जिले के गेवरा रेलवे स्टेशन से बिलासपुर के लिए रवाना हुई थी. उन्होंने बताया कि जब यात्री ट्रेन आज शाम लगभग चार बजे गतौरा और बिलासपुर रेलवे स्टेशन के मध्य में थी तभी यात्री ट्रेन ने एक मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी. उन्होंने बताया कि इस घटना में तीन लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है. अधिकारियों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद रेल विभाग के अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल के लिए रवाना हुए तथा राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. उन्होंने बताया कि घायलों को अस्पताल भेजा गया है.

दक्षिण पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश घटनास्थल पर पहुंचे हैं. वहीं बिलासपुर के मंडल रेल प्रबंधक राजमल खोईवाल भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं.

रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

  • चंपा जंक्शन 808595652
  • रायगढ़ 975248560
  • पेंड्रा रोड 8294730162

दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध कराया गया हेल्पलाइन नंबर

  • 9752485499
  • 8602007202

