कोरबा साइड से लोकल ट्रेन आ रही थी.. छत्तीसगढ़ में कैसे हुई दुर्घटना, बिलासपुर के डीएम ने बताया

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आज एक पैंसेजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच टक्कर में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है. घायलों को नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया गया है.

छत्तीसगढ़ ट्रेन हादसा
  • छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मेमो लोकल ट्रेन और मालगाड़ी के बीच हुई भीषण टक्कर
  • इस हादसे में कम से कम 4 लोग मारे गए हैं, बिलासपुर के डीएम ने दी जानकारी
  • हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई, घायलों को नजदीक के अस्पताल पहुंचाया गया है
बिलासपुर:

छत्तीसगढ़ के गोतारा-बिलासपुर में आज एक मेमू लोकल ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है. टक्कर इतनी भीषण थी कि पैसेंजर ट्रेन की बोगी मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गए थे. इस हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. दुर्घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला ऐक्टिव हुआ और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. 

पैसेंजर ट्रेन ने मालगाड़ी को पीछे से मार दी टक्कर

बिलासपुर के डीएम संजय अग्रवाल ने बताया कि कोरबा साइड से लोकल ट्रेन आ रही थी और सामने मालगाड़ी जा रही थी. धतौरा-बिलासपुर रूट पर ट्रेन नंबर 68733 शाम को करीब चार बजे पैसेंजर ट्रेन ने पीछे मालगाड़ी को टक्कर मार दी. उन्होंने बताया कि इस घटना में अभी तक चार लोगों की मौत हुई है. 

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा, पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर में 4 लोगों की मौत

बिलासपुर के आईजी संजीव शुक्ला ने बताया कि मेमो ट्रेन के इंजन वाला हिस्सा टकराया है. मालगाड़ी को इस ट्रेन ने पीछे से टक्कर मार दी. घायलों को इससे निकाला गया है. एक व्यक्ति ट्रेन में फंसा हुआ दिख रहा था. 

बिलासपुर में पैसेंजर और मालगाड़ी की टक्कर, हादसे के वक्त क्या हुआ, जानिए

मृतक के परिजनों को मुआवजा 

इस हादसे में मारे गए मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया गया है. वहीं, गंभीर रूप से घायल को 5 लाख रुपये देने का ऐलान किया गया है. सामान्य रूप से घायल को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को हरसंभव सहायता देने का भरोसा दिया है. 

रेलवे के दुर्घटना की जांच का दिया आदेश 

बिलासपुर स्टेशन के पास मालगाड़ी और मेमू लोकल ट्रेन की टक्कर की सीआरएस जांच के निर्देश दिए गए हैं. मौके पर राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है. वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं स्थिति की निगरानी कर रहे हैं. घायलों को नजदीक के अस्पताल में भेजा गया है. रेलवे ने यात्रियों और उनके परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं. रेलवे प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और राहत-सहायता कार्य जारी हैं. इस हादसे के कारण SECR की 3 मेमू ट्रेन भी कैंसिल हुईं हैं.

हेल्पलाइन नंबर भी जारी 

-बिलासपुर – 7777857335, 7869953330

-चांपा – 8085956528

-रायगढ़ – 9752485600

-पेंड्रा रोड – 8294730162

-कोरबा – 7869953330

-उसलापुर – 7777857338

Chhatisgarh Train Accident, Bilaspur Train Accident, Bilaspur Train Accident Today
