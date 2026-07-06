Top 5 Business News: मार्केट की तेजी से लेकर माइक्रोसॉफ्ट की छंटनी तक, ये हैं बिजनेस की 5 बड़ी खबरें

सोमवार हो और बिजनेस जगत में हलचल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है. हफ्ते के पहले ही दिन मार्केट ने जहां निवेशकों के चेहरे पर रौनक ला दी, वहीं टेक जगत से आई एक खबर ने कर्मचारियों को झटका दे दिया. डिजिटल इंडिया की एक और बड़ी कामयाबी से लेकर पुरी रथ यात्रा के लिए रेलवे के बड़े ऐलान तक, आज सोमवार को कॉर्पोरेट और मार्केट की दुनिया में काफी कुछ घटा. अगर आप दिनभर की भागदौड़ में बिजनेस की अहम खबरें मिस कर गए हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की टॉप 5 बिजनेस न्यूज, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है.

6 जुलाई के दिन भारतीय मार्केट ने कमाल का प्रदर्शन किया. पूरे दिन बाजार हरे निशान में कारोबार करता दिखाई दिया. खबर में जानिए किन शेयर्स ने निवेशकों की चांदी करा दी. (क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर)

भारत के यूपीआई (UPI) और इंडोनेशिया के QRIS पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ने का सबसे बड़ा समझौता होने जा रहा है. जानिए कैसे अब बाली जाने वाले भारतीय लोगों की मौज होने वाली है और कैश का झंझट खत्म होगा..(क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर)

पुरी रथ यात्रा के लिए भारतीय रेलवे ने कमर कस ली है. इस साल 300 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे टोटल ट्रेनों की संख्या 1,100 के पार हो जाएगी. (क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर)

4. Petrol Diesel Prices: कच्चा तेल हुआ सस्ता, 6 जुलाई को आपके शहर में क्या है पेट्रोल-डीजल का भाव? चेक करें ताजा रेट

ओपेक (OPEC+) के फैसले से कच्चे तेल में फिर गिरावट आई है. जानिए दिल्ली, नोएडा, मुंबई और लखनऊ समेत प्रमुख शहरों में आज क्या है पेट्रोल-डीजल का भाव और कब सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल...(क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर)

टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वर्कफोर्स में से करीब 2.1% यानी 4,800 कर्मचारियों की छंटनी करने का ऐलान किया है. कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा खर्च कर रही है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया. (क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर)