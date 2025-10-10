टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने गुरुवार को कहा कि वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 5 फीसदी कम होकर 12,131 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि पिछली तिमाही में 12,819 करोड़ रुपये था. हालांकि, सालाना आधार पर कंपनी के मुनाफे में बढ़त देखी गई है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 11,955 करोड़ रुपये था.

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि जुलाई-सितंबर तिमाही में ऑपरेशंस से आय 65,799 करोड़ रुपये रही है, जो कि पिछली तिमाही (अप्रैल-जून) की ऑपरेशंस से आय 63,437 करोड़ रुपये से 3.7 फीसदी अधिक है.

कंपनी का कुल खर्च जुलाई-सितंबर अवधि में तिमाही आधार पर 1,345 करोड़ रुपये बढ़कर 49,463 करोड़ रुपये हो गया है . इसमें सालाना आधार पर 507 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है और यह वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में 48,956 करोड़ रुपये था.

11 रुपये/शेयर के डिविडेंड का ऐलान

सितंबर तिमाही के नतीजों के साथ कंपनी ने 11 रुपये प्रति शेयर के लाभांश की घोषणा की है. लाभांश की रिकॉर्ड तिथि 15 अक्टूबर होगी और इसका भुगतान 4 नवंबर को किया जाएगा.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक (CMD) के कृतिवासन ने कहा, 'मैं अपने सभी कर्मचारियों को उनके समर्पण और उत्कृष्टता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. हम दुनिया की सबसे बड़ी एआई-आधारित टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी बनने की राह पर हैं.'

कृतिवासन ने कहा, 'हमारी यात्रा टैलेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इकोसिस्टम पार्टनरशिप और कस्टमर वैल्यू में साहसिक परिवर्तन पर आधारित है. विश्व स्तरीय एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के निर्माण सहित निवेश इस परिवर्तन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.'

टाटा समूह की कंपनी ने भारत में 1 गीगावाट क्षमता वाले एआई डेटासेंटर सहित विश्व स्तरीय एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए एक नई व्यावसायिक इकाई में रणनीतिक निवेश की घोषणा की है.

टीसीएस बोर्ड ने सेल्सफोर्स में डीप कैपेबिलिटी के साथ लिस्टएंगेज के अधिग्रहण को भी मंजूरी दे दी है.