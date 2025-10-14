विज्ञापन

TCS कर्मचारियों को मिला दिवाली गिफ्ट, बोनस और इंक्रीमेंट की घोषणा

TCS Salary Hike: देश की दो सबसे बड़ी आईटी कंपनियों ने कर्मचारियों को इस दिवाली सैलरी इंक्रीमेंट का तोहफा दे ही दिया है.

TCS कर्मचारियों को मिला दिवाली गिफ्ट, बोनस और इंक्रीमेंट की घोषणा
नई दिल्ली:

TCS Hikes: टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने सैलरी हाइक की घोषणा की है. इस दिवाली टीसीएस के इंप्लॉई की चांदी ही चांदी होने वाली है. TCS के HR सुदीप कुन्नुमल ने बताया कि कंपनी के सीनियर कर्मचारियों को उनके पर्सनल और और ग्रुप परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें हाय बोनस दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि टीसीएस ने पिछली तिमाहियों की तुलना में अपने तिमाही बोनस में भी वृद्धि की है. कुन्नुमल ने आश्वासन दिया कि टीसीएस जूनियर स्तर के कर्मचारियों, जिनमें ग्रेड सी, सी1 और सी2 के कर्मचारियों को 100 प्रतिशत वेरिएबल सैलरी देना जारी रखेगी. इन कर्मचारियों को उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि भी हमेशा की तरह मिलती रहेगी.

जूनियर और सीनियर को क्या-क्या मिलेगा?

उन्होंने बताया कि कुछ नए कर्मचारियों को छोड़कर लगभग सभी कर्मचारी इस त्रैमासिक बोनस योजना के अंतर्गत आते हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई ने कुन्नुमल के हवाले से बताया, "मूल रूप से, यह उन सभी लोगों को कवर करता है जो हमारे संगठन के साथ रहे हैं, जो तिमाही बोनस के हकदार हैं, शायद नए शामिल होने वालों को छोड़कर, लेकिन यह व्यावहारिक रूप से हर किसी को कवर करता है, आम तौर पर, जूनियर लेवल पर हम 100 प्रतिशत भुगतान कर रहे हैं, जो जारी रहेगा और सीनियर के लिए, हम एक उच्च राशि का भुगतान करेंगे, जो फिर से व्यक्तिगत और इकाई के प्रदर्शन पर आधारित है."

एक  ईमेल में, कुन्नुमल ने बताया था कि किया कि ग्रेड C3A तक के कर्मचारियों के लिए एनवल सैलरी हाइक 25 सितंबर, 2025 से लागू हो गई है. अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को दोहरे नंबरों की बढ़ोतरी मिली.

